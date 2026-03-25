Шон Пенн рассказал, как появилась его фотография с Путиным

Люблю!
Дата публикации: 25.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шон Пенн рассказал, как появилась его фотография с Путиным

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн рассказал, при каких обстоятельствах была сделана его фотография с Владимиром Путиным. По его словам, в тот период он приезжал в Москву на кинофестиваль.

На снимке, который обсуждали в интервью, за одним столом запечатлены Владимир Путин, Шон Пенн и актер Джек Николсон. Пенн отметил, что не помнит точный год, однако уточнил, что это было во время его визита на Московский кинофестиваль.

Актер рассказал, что встреча произошла в рамках одного из мероприятий, на котором присутствовал российский лидер. По его словам, тогда разговор касался, в частности, темы отцовства.

Он добавил, что может приблизительно определить время этой встречи, поскольку она произошла вскоре после известного заявления бывшего президента США Джорджа Буша, который говорил о своем впечатлении от общения с Путиным.

Комментируя тот период, Пенн отметил, что тогда воспринимал ситуацию иначе, однако со временем его взгляд изменился.

Также известно, что в марте актер посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и побывал у украинских военных.

#Украина #политика
