Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Валерий Меладзе устроил Альбине Джанабаевой сказочный день рождения: 47 лет в объятиях любви!

Люблю!
Дата публикации: 12.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Валерий Меладзе устроил Альбине Джанабаевой сказочный день рождения: 47 лет в объятиях любви!

Бывшая солистка легендарной группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева поделилась трогательными моментами празднования своего 47-летия, которое она провела вместе с супругом Валерием Меладзе в романтическом Милане.

Романтический праздник в Милане

Бывшая солистка легендарной группы «ВИА Гра», обворожительная Альбина Джанабаева, отпраздновала свой 47-й день рождения, поделившись с поклонниками кадрами этого волшебного дня. Певица показала, как её поздравил любимый супруг Валерий Меладзе, преподнеся ей роскошный букет цветов. Праздник пара провела в романтическом Милане, где 9 апреля состоялся концерт артиста.

Альбина Джанабаева

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

Валерий Меладзе

Валерий Меладзе

Долгая и красивая история любви

История любви Альбины и Валерия началась ещё в 2003 году. Их роман долгие годы оставался в тайне, ведь в то время Валерий Меладзе был женат на Ирине Малухиной, подарившей ему трёх дочерей. В 2004 году у Альбины появился на свет старший сын Константин, и лишь спустя годы стало известно, что его отцом является именно Меладзе. Официально развод певца состоялся только в 2014 году, когда их общему сыну Константину уже исполнилось десять лет. Спустя всего полгода после этого радостного события у пары родился второй ребёнок — сын Лука, и вскоре влюблённые оформили свои отношения. В 2021 году семейство пополнилось дочерью Агатой.

Семейное счастье и пополнение

Сегодня Альбина и Валерий наслаждаются семейной жизнью на солнечном юге Испании вместе с младшими детьми. Их старший сын, 21-летний Константин, получает образование в престижном лондонском колледже. Прошлый год принёс Меладзе ещё одну радость: он впервые стал дедушкой, когда на свет появился его внук.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео