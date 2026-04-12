Романтический праздник в Милане

Бывшая солистка легендарной группы «ВИА Гра», обворожительная Альбина Джанабаева, отпраздновала свой 47-й день рождения, поделившись с поклонниками кадрами этого волшебного дня. Певица показала, как её поздравил любимый супруг Валерий Меладзе, преподнеся ей роскошный букет цветов. Праздник пара провела в романтическом Милане, где 9 апреля состоялся концерт артиста.

Долгая и красивая история любви

История любви Альбины и Валерия началась ещё в 2003 году. Их роман долгие годы оставался в тайне, ведь в то время Валерий Меладзе был женат на Ирине Малухиной, подарившей ему трёх дочерей. В 2004 году у Альбины появился на свет старший сын Константин, и лишь спустя годы стало известно, что его отцом является именно Меладзе. Официально развод певца состоялся только в 2014 году, когда их общему сыну Константину уже исполнилось десять лет. Спустя всего полгода после этого радостного события у пары родился второй ребёнок — сын Лука, и вскоре влюблённые оформили свои отношения. В 2021 году семейство пополнилось дочерью Агатой.

Семейное счастье и пополнение

Сегодня Альбина и Валерий наслаждаются семейной жизнью на солнечном юге Испании вместе с младшими детьми. Их старший сын, 21-летний Константин, получает образование в престижном лондонском колледже. Прошлый год принёс Меладзе ещё одну радость: он впервые стал дедушкой, когда на свет появился его внук.