Летняя жара создает идеальные условия для размножения опасных бактерий. Даже продукты, которые выглядят свежими и не имеют подозрительного запаха, могут стать причиной серьезного пищевого отравления. Эксперты рассказали, какие блюда наиболее опасны в жаркую погоду и как защитить себя и близких.

Какие продукты портятся первыми

Наибольший риск летом представляют продукты с высоким содержанием белка и влаги. Именно в них болезнетворные микроорганизмы размножаются особенно быстро.

В группу повышенного риска входят мясо и мясные полуфабрикаты, колбасы, паштеты, рыба и морепродукты. Не менее опасными могут стать молоко и молочные продукты, блюда с яйцами, а также кондитерские изделия с кремом.

Особую осторожность следует соблюдать с салатами, заправленными майонезом или сметаной. В жару такие блюда могут испортиться всего за несколько часов.

Специалисты также советуют избегать покупок на стихийных рынках и в местах несанкционированной торговли, где зачастую отсутствуют холодильное оборудование и контроль за условиями хранения продуктов.

Главные правила летней пищевой безопасности

Снизить риск отравления помогут простые меры предосторожности.

Все овощи, фрукты, ягоды и зелень необходимо тщательно мыть под проточной водой. Перед приготовлением пищи важно обязательно мыть руки, а для сырого мяса и рыбы использовать отдельные ножи и разделочные доски.

Готовые блюда не рекомендуется оставлять при комнатной температуре более двух часов. Если температура воздуха превышает +30 градусов, этот срок сокращается до одного часа.

Как распознать пищевое отравление

Симптомы могут появиться как через несколько часов после еды, так и спустя два-три дня.

Наиболее распространенные признаки:

• тошнота;

• рвота;

• диарея;

• боли и спазмы в животе;

• слабость;

• головная боль;

• повышение температуры;

• ломота в теле.

При появлении первых симптомов рекомендуется отказаться от тяжелой пищи и уделить особое внимание восполнению потери жидкости.

Что делать при отравлении

Главная опасность пищевых инфекций — обезвоживание организма.

Чтобы избежать серьезных осложнений, необходимо часто пить небольшими порциями воду, специальные регидратационные растворы или некрепкий несладкий чай.

На время болезни следует отказаться от жирной, жареной, острой пищи и молочных продуктов. Возвращаться к обычному рациону лучше постепенно, начиная с легких блюд.

Когда нужна срочная медицинская помощь

Немедленно обратиться к врачу необходимо при следующих симптомах:

• неукротимая рвота;

• высокая температура;

• кровь в стуле;

• сильное головокружение;

• потеря сознания;

• признаки выраженного обезвоживания.

Особенно опасны пищевые отравления для маленьких детей, беременных женщин, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

Большинство летних пищевых отравлений можно предотвратить, соблюдая элементарные правила гигиены и хранения продуктов. В жаркую погоду особенно важно контролировать сроки хранения готовых блюд, избегать сомнительных точек продажи продуктов и не забывать о тщательном мытье рук. Простая осторожность поможет сохранить здоровье и не испортить летний отдых.