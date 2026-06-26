Летняя жара создает идеальные условия для размножения опасных бактерий. Даже продукты, которые выглядят свежими и не имеют подозрительного запаха, могут стать причиной серьезного пищевого отравления. Эксперты рассказали, какие блюда наиболее опасны в жаркую погоду и как защитить себя и близких.
Какие продукты портятся первыми
Наибольший риск летом представляют продукты с высоким содержанием белка и влаги. Именно в них болезнетворные микроорганизмы размножаются особенно быстро.
В группу повышенного риска входят мясо и мясные полуфабрикаты, колбасы, паштеты, рыба и морепродукты. Не менее опасными могут стать молоко и молочные продукты, блюда с яйцами, а также кондитерские изделия с кремом.
Особую осторожность следует соблюдать с салатами, заправленными майонезом или сметаной. В жару такие блюда могут испортиться всего за несколько часов.
Специалисты также советуют избегать покупок на стихийных рынках и в местах несанкционированной торговли, где зачастую отсутствуют холодильное оборудование и контроль за условиями хранения продуктов.
Главные правила летней пищевой безопасности
Снизить риск отравления помогут простые меры предосторожности.
Все овощи, фрукты, ягоды и зелень необходимо тщательно мыть под проточной водой. Перед приготовлением пищи важно обязательно мыть руки, а для сырого мяса и рыбы использовать отдельные ножи и разделочные доски.
Готовые блюда не рекомендуется оставлять при комнатной температуре более двух часов. Если температура воздуха превышает +30 градусов, этот срок сокращается до одного часа.
Как распознать пищевое отравление
Симптомы могут появиться как через несколько часов после еды, так и спустя два-три дня.
Наиболее распространенные признаки:
• тошнота;
• рвота;
• диарея;
• боли и спазмы в животе;
• слабость;
• головная боль;
• повышение температуры;
• ломота в теле.
При появлении первых симптомов рекомендуется отказаться от тяжелой пищи и уделить особое внимание восполнению потери жидкости.
Что делать при отравлении
Главная опасность пищевых инфекций — обезвоживание организма.
Чтобы избежать серьезных осложнений, необходимо часто пить небольшими порциями воду, специальные регидратационные растворы или некрепкий несладкий чай.
На время болезни следует отказаться от жирной, жареной, острой пищи и молочных продуктов. Возвращаться к обычному рациону лучше постепенно, начиная с легких блюд.
Когда нужна срочная медицинская помощь
Немедленно обратиться к врачу необходимо при следующих симптомах:
• неукротимая рвота;
• высокая температура;
• кровь в стуле;
• сильное головокружение;
• потеря сознания;
• признаки выраженного обезвоживания.
Особенно опасны пищевые отравления для маленьких детей, беременных женщин, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.
Большинство летних пищевых отравлений можно предотвратить, соблюдая элементарные правила гигиены и хранения продуктов. В жаркую погоду особенно важно контролировать сроки хранения готовых блюд, избегать сомнительных точек продажи продуктов и не забывать о тщательном мытье рук. Простая осторожность поможет сохранить здоровье и не испортить летний отдых.
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