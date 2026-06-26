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Внимание – розыск: полиция Саулкрасты ищет разгуливающего по курорту медведя 0 537

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Медведи в Латвии

Появилась информация о появлении медведя в районе кемпинга «Jūras priedes», сообщает самоуправление Саулкрастского края.

«Сообщаем, что муниципальная полиция Саулкрастского края получила информацию о возможном появлении медведя в поселке Звейниекциемс, в районе кемпинга «Jūras priedes».

Просим жителей и отдыхающих соблюдать осторожность и без необходимости не находиться и не гулять в указанной местности и ее окрестностях.

О дальнейшем развитии ситуации мы сообщим, как только появится новая информация», – сообщает самоуправление Саулкрастского края.

Новость о медведе вызвала оживление среди комментаторов:

Лига Блейве: Главное — не подкармливать его. И когда убегаете из леса, не забывайте прихватить с собой корзины с грибами и ягодами, чтобы медведь не привык, что в них можно найти много вкусного. А то начнет регулярно пугать людей.

Михаил Парахин: Несколько дней назад я написал в группе «Распространение медведей в Латвии», что видел медведя в лесу недалеко от «Зиемельблазмы». Позже на кладбище в Скулте местная жительница рассказала, что днем ранее медведя видели со стороны кладбища. К сожалению, некоторые люди отреагировали так, будто я лжец и идиот, что этого не может быть, и так далее.

Калвис Берзиньш: Нормально, медведь отдыхает.

Инта Шмите: Это уже совсем не смешно! Мы теперь что, не можем ходить на море, потому что там гуляет медведь? Сколько еще самоуправление будет ждать? Пока кто-нибудь не пострадает? И не пытайтесь убеждать, что медведь на людей не нападает… В Эстонии на женщине тоже «мишка» напал.

Калвис Берзиньш: Все хотят отдыхать в «Jūras priedes», и медведь тоже…

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#туризм #животные #Латвия #поиск #безопасность #лес
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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