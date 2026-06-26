Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Юрмалу пойдут дополнительные электрички, предполагаются задержки 0 26

Наша Латвия
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Электрички спешат на помощь
ФОТО: LETA

Из-за прогнозируемой жаркой погоды АО "Pasažieru vilciens" (PV), работающее под брендом "Vivi", в субботу, 27 июня, и в понедельник, 29 июня, назначит пять дополнительных рейсов поездов в Дубулты и обратно в Ригу, сообщили на предприятии.

Таким образом, поезда будут курсировать каждые 15 минут с 10 до 20 часов.

На предприятии подчеркивают, что в указанные дни в дизельных поездах, не оборудованных системой кондиционирования воздуха, пассажиров при необходимости просят обращаться за помощью к кондуктору.

Пассажирам по возможности будет предложена питьевая вода, а также будет уделено особое внимание обеспечению естественной вентиляции путем открывания окон.

На предприятии также поясняют, что в очень жаркие дни нагревается не только воздух, но и железнодорожные рельсы. Для обеспечения безопасности движения на отдельных участках маршрутов поездов могут быть введены временные ограничения скорости, поэтому возможны небольшие задержки.

Расписание движения поездов, опубликованное на сайте и в мобильном приложении "Vivi", включает все актуальные изменения.

Как сообщалось, в выходные на территорию Латвии из Западной Европы придут массы горячего воздуха, и столбики термометров во многих местах превысят отметку в +30 градусов.

×
Читайте нас также:
#погода #Латвия #транспорт #безопасность #пассажиры #жара #электрички
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Аварии на дороге
Изображение к статье: Пляжи в Риге
Изображение к статье: Технический сбой
Изображение к статье: Отходы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Аэропорт
В мире
Изображение к статье: Звезда Голливуда и мексиканский режиссер Иньярриту. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Политика
6
Изображение к статье: Не мышцы виноваты: ученые выяснили, почему с возрастом люди начинают ходить медленнее
Люблю!
Изображение к статье: Суд идет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Многоэтажные дома в Риге.
Наша Латвия
Изображение к статье: Аэропорт
В мире
Изображение к статье: Звезда Голливуда и мексиканский режиссер Иньярриту. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Политика
6

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео