Из-за прогнозируемой жаркой погоды АО "Pasažieru vilciens" (PV), работающее под брендом "Vivi", в субботу, 27 июня, и в понедельник, 29 июня, назначит пять дополнительных рейсов поездов в Дубулты и обратно в Ригу, сообщили на предприятии.

Таким образом, поезда будут курсировать каждые 15 минут с 10 до 20 часов.

На предприятии подчеркивают, что в указанные дни в дизельных поездах, не оборудованных системой кондиционирования воздуха, пассажиров при необходимости просят обращаться за помощью к кондуктору.

Пассажирам по возможности будет предложена питьевая вода, а также будет уделено особое внимание обеспечению естественной вентиляции путем открывания окон.

На предприятии также поясняют, что в очень жаркие дни нагревается не только воздух, но и железнодорожные рельсы. Для обеспечения безопасности движения на отдельных участках маршрутов поездов могут быть введены временные ограничения скорости, поэтому возможны небольшие задержки.

Расписание движения поездов, опубликованное на сайте и в мобильном приложении "Vivi", включает все актуальные изменения.

Как сообщалось, в выходные на территорию Латвии из Западной Европы придут массы горячего воздуха, и столбики термометров во многих местах превысят отметку в +30 градусов.