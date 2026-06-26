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В Латвии при публикации результатов экзаменов возникли технические сбои и очереди 0 60

Наша Латвия
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Министерство образования
ФОТО: LETA

В первый час публикации результатов централизованных экзаменов для выпускников основной школы в Латвии были зафиксированы технические сбои и повышенная нагрузка на электронные сервисы. Время ожидания в очереди доходило до часа.

В первый час после открытия доступа к результатам централизованных экзаменов для выпускников основной школы в Латвии возникли незначительные технические сбои и длительное время ожидания. Об этом сообщили в Государственном агентстве развития образования (VIAA).

По данным агентства, специалисты работают над устранением неполадок. VIAA также призывает школьников и родителей не спешить с получением сертификатов в первый день публикации результатов.

Как отмечает LETA, с 9:00 утра, когда открылся доступ к результатам, на портале Latvija.lv образовалась очередь, в которой время ожидания первоначально достигало одного часа, однако позже сократилось.

Результаты экзаменов доступны как на специально созданном сайте eksameni.gov.lv, так и на портале Latvija.lv.

В VIAA уточняют, что при поступлении в средние школы результаты будут доступны учебным заведениям в государственной информационной системе, поэтому бумажные сертификаты не требуются.

Электронные сертификаты будут храниться на портале eksameni.gov.lv в течение шести месяцев и являются юридически действительными документами, заверенными квалифицированной электронной подписью.

Сертификаты о среднем образовании станут доступны с 3 июля. Официальную статистику по результатам экзаменационной сессии VIAA планирует представить в начале июля.

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#образование #Латвия #экзамены #школьники #родители #результаты
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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