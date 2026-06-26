Швейцарская политическая сцена раскололась из-за предложения повысить НДС для финансирования военных расходов. Президент Партии центра Филипп Маттиас Бреги выступил с инициативой временного увеличения ставки на 0,8 процентного пункта на десять лет. По его словам, эта мера позволит собрать 31 миллиард швейцарских франков исключительно на нужды обороны.

Бреги утверждает, что ситуация с безопасностью Швейцарии резко ухудшилась и требует безотлагательных мер. По его мнению, повышение НДС предлагает практическое решение с широкими преимуществами. При этом его партия настаивает, чтобы увеличение было социально справедливым — без изменений для льготной и специальной ставок налога.

Идея пока не нашла поддержки за пределами Партии центра. Правоцентристская Швейцарская народная партия (SNP) и либеральные Свободные демократы (FDP) выступают за увеличение военного бюджета, но отвергают рост налогов. Левые силы, включая «Зелёных» и социал-демократов, категорически против повышения НДС. Зелёные либералы (GLP) не отвергают план полностью, но требуют тщательной проверки реальных финансовых потребностей.

Несмотря на прошлые проблемы с военными закупками, Бреги уверен, что дополнительные средства будут использованы эффективно. Пока же его партия остаётся единственным твёрдым сторонником инициативы.

Повышение НДС на 0,8 процентного пункта в течение десяти лет должно принести 31 миллиард франков на оборону. Однако большинство партий остаются несогласными, оставляя Партию центра единственным явным сторонником. Дискуссия подчёркивает глубокие разногласия по вопросу финансирования национальной безопасности.