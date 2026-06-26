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Источники: Италия и Франция сомневаются в целесообразности запрета на въезд в ЕС для российских военных 0 82

В мире
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Российские военные.

Италия и Франция с осторожностью относятся к предложению Европейской комиссии запретить въезд в Европейский союз российским военнослужащим, участвовавшим в войне против Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Эта мера входит в состав 21-го пакета санкций против России, представленного Еврокомиссией 9 июня. Ожидается, что в пятницу страны — члены ЕС обсудят предложенные ограничения.

По информации источников Bloomberg, Париж и Рим не выступают против запрета на въезд для российских военных как такового. Однако они опасаются, что в нынешней редакции документ может привести к тому, что ограничения будут распространяться практически на всех граждан России.

Обе страны также указывают, что в случае принятия запрета именно государствам — членам ЕС придется определять, участвовал ли конкретный гражданин России в войне против Украины. По их мнению, на практике сделать это будет крайне сложно.

Новый пакет санкций также предусматривает дополнительные ограничения против российского энергетического сектора, так называемого «теневого флота», финансовых и криптовалютных услуг, банковской сферы и рыболовства. Кроме того, планируется ужесточить ограничения на торговлю с Россией.

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#Украина #санкции #дипломатия #Россия #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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