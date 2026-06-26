Италия и Франция с осторожностью относятся к предложению Европейской комиссии запретить въезд в Европейский союз российским военнослужащим, участвовавшим в войне против Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Эта мера входит в состав 21-го пакета санкций против России, представленного Еврокомиссией 9 июня. Ожидается, что в пятницу страны — члены ЕС обсудят предложенные ограничения.

По информации источников Bloomberg, Париж и Рим не выступают против запрета на въезд для российских военных как такового. Однако они опасаются, что в нынешней редакции документ может привести к тому, что ограничения будут распространяться практически на всех граждан России.

Обе страны также указывают, что в случае принятия запрета именно государствам — членам ЕС придется определять, участвовал ли конкретный гражданин России в войне против Украины. По их мнению, на практике сделать это будет крайне сложно.

Новый пакет санкций также предусматривает дополнительные ограничения против российского энергетического сектора, так называемого «теневого флота», финансовых и криптовалютных услуг, банковской сферы и рыболовства. Кроме того, планируется ужесточить ограничения на торговлю с Россией.