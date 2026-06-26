На фоне непрекращающихся налетов украинских дронов, массовых отключений электричества, отсутствия топлива в Крыму и ограничения железнодорожного сообщения с Россией на подъезде к Керченскому мосту со стороны полуострова образовалась очередь почти из 2000 автомобилей.

Об этом сообщает телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация». По его данным, к 10:00 пятницы на досмотр для выезда из Крыма стояли 1780 машин, а время ожидания в очереди превысило четыре часа (спустя час их число снизилось до 1750). В пробке на въезд стояла почта тысяча авто.

В 23:50 четверга движение по мосту перекрывали на шесть часов, вероятно, из-за угрозы БПЛА, которые ночью поразили несколько объектов в Керчи. По состоянию на вечер 25 июня, очередь на выезд с полуострова растянулась на почти 15 километров. Об этом сообщает «Крымский ветер», который публикует видео «автоколонны» от очевидца. «Мне кажется, это абсолютный рекорд. Такой очереди перед мостом еще не было никогда», — говорит автор ролика. 22 июня, после запрета на свободную продажу топлива на крымских заправках, в заторе на выезд из Крыма стояли около 700 автомобилей.

Накануне после ряда ударов дронов ВСУ по электростанциям назначенные РФ власти Крыма и Севастополя объявили о веерных отключениях электроснабжения. Местные жители сообщают об отсутствии электричества на протяжении нескольких дней; также в некоторых городах полуострова начались перебои подачи воды и работы общественного транспорта. Помимо этого, оккупационные власти объявили о сокращении железнодорожного сообщения с РФ. Например, число поездов «Таврия» было уменьшено с 14 до 7 в сутки.

До этого украинские власти анонсировали «изоляцию» Крыма от России и превращение его «в остров», а украинские войска существенно нарастили число ударов по военной и энергетической инфраструктуре полуострова, а также стратегическим мостам.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СБУ «получила материалы, свидетельствующие о фактически ежедневном углублении кризиса с горючим, военной логистикой и управлением в Крыму». По его данным, оккупационные власти региона «довольно четко и недвусмысленно» заявляют о невозможности выхода из ситуации, вызванной ударами ВСУ.

Также президент утвердил для СБУ 40-дневную операцию воздействия на Россию, цель которой — вынудить Москву пойти на завершение войны, сообщает The Moscow Times.