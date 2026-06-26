Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Очередь желающих уехать из Крыма растянулась на 15 километров 3 198

В мире
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Крым сегодня

На фоне непрекращающихся налетов украинских дронов, массовых отключений электричества, отсутствия топлива в Крыму и ограничения железнодорожного сообщения с Россией на подъезде к Керченскому мосту со стороны полуострова образовалась очередь почти из 2000 автомобилей.

Об этом сообщает телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация». По его данным, к 10:00 пятницы на досмотр для выезда из Крыма стояли 1780 машин, а время ожидания в очереди превысило четыре часа (спустя час их число снизилось до 1750). В пробке на въезд стояла почта тысяча авто.

В 23:50 четверга движение по мосту перекрывали на шесть часов, вероятно, из-за угрозы БПЛА, которые ночью поразили несколько объектов в Керчи. По состоянию на вечер 25 июня, очередь на выезд с полуострова растянулась на почти 15 километров. Об этом сообщает «Крымский ветер», который публикует видео «автоколонны» от очевидца. «Мне кажется, это абсолютный рекорд. Такой очереди перед мостом еще не было никогда», — говорит автор ролика. 22 июня, после запрета на свободную продажу топлива на крымских заправках, в заторе на выезд из Крыма стояли около 700 автомобилей.

Накануне после ряда ударов дронов ВСУ по электростанциям назначенные РФ власти Крыма и Севастополя объявили о веерных отключениях электроснабжения. Местные жители сообщают об отсутствии электричества на протяжении нескольких дней; также в некоторых городах полуострова начались перебои подачи воды и работы общественного транспорта. Помимо этого, оккупационные власти объявили о сокращении железнодорожного сообщения с РФ. Например, число поездов «Таврия» было уменьшено с 14 до 7 в сутки.

До этого украинские власти анонсировали «изоляцию» Крыма от России и превращение его «в остров», а украинские войска существенно нарастили число ударов по военной и энергетической инфраструктуре полуострова, а также стратегическим мостам.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СБУ «получила материалы, свидетельствующие о фактически ежедневном углублении кризиса с горючим, военной логистикой и управлением в Крыму». По его данным, оккупационные власти региона «довольно четко и недвусмысленно» заявляют о невозможности выхода из ситуации, вызванной ударами ВСУ.

Также президент утвердил для СБУ 40-дневную операцию воздействия на Россию, цель которой — вынудить Москву пойти на завершение войны, сообщает The Moscow Times.

×
Читайте нас также:
#Украина #Крым #транспорт #энергетика #топливо #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
2
1
2
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пляж в Испании.
Изображение к статье: Владимир Путин
Изображение к статье: Рютте: Кремль должен понять, что НАТО превосходит Россию по военному потенциалу
Изображение к статье: Под ударом мог оказаться химзавод «Азот»: что известно об атаке на Новомосковск

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Украинские беженцы.
В мире
Изображение к статье: Аварии на дороге
Наша Латвия
Изображение к статье: Трагическое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла женщина-водитель легкового автомобиля.трагическое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла женщина-водитель легкового автомобиля.
ЧП и криминал
Изображение к статье: На естественном спутнике Земли потребуется соблюдать чистоту. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Пляжи в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Овощи
Люблю!
Изображение к статье: Украинские беженцы.
В мире
Изображение к статье: Аварии на дороге
Наша Латвия
Изображение к статье: Трагическое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла женщина-водитель легкового автомобиля.трагическое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла женщина-водитель легкового автомобиля.
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео