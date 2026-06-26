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Трагедия на побережье Испании: Трое подростков погибли, попав в сильное течение 0 42

В мире
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пляж в Испании.

На северо-востоке Испании трое подростков в возрасте 12 и 13 лет погибли во время купания в Средиземном море. Они прыгнули в воду со скал, после чего их унесло сильным течением.

Трагедия произошла у побережья города Таррагона. Шестеро подростков отправились купаться в Средиземном море и прыгнули в воду со скал. Вскоре трое из них оказались в сильном течении.

Троим подросткам удалось самостоятельно выбраться на берег. Остальных из воды подняли спасатели.

12-летний мальчик погиб на месте. Двух 13-летних подростков доставили в больницу, однако спасти их не удалось — позже они скончались.

Несчастный случай произошел на участке побережья, где не дежурили спасатели. В тот момент на пляже был поднят желтый флаг. Он не запрещает купание, но предупреждает об опасных условиях на море и рекомендует воздержаться от захода в воду.

Власти Таррагоны, расположенной примерно в 100 километрах от Барселоны, объявили траур в связи с гибелью детей.

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#Испания #ЧП #трагедия #безопасность #спасатели #подростки
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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