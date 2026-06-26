Министерство обороны Южной Кореи объявило о масштабной программе развития беспилотных систем. К 2029 году вооруженные силы страны планируют получить 110 тысяч дронов и подготовить около 500 тысяч операторов.

Согласно плану, беспилотниками будут оснащены сухопутные войска, военно-морские силы, военно-воздушные силы и морская пехота. Десятки тысяч аппаратов направят в подразделения, дислоцированные у границы с КНДР. Об этом сообщает Reuters.

«Дроны больше не должны быть вооружением, которым пользуются лишь отдельные подразделения. Они должны стать универсальным боевым инструментом», — заявил министр обороны Ан Гю Бак. По его словам, военнослужащие должны воспринимать беспилотники как «второе личное оружие».

Особое внимание власти уделяют импортозамещению. Новые беспилотные системы будут производиться исключительно из отечественных компонентов — без использования китайских деталей. В министерстве объясняют это требованиями национальной безопасности.

Кроме того, Сеул намерен ускорить закупку перспективных технологий и расширить возможности национальной оборонной промышленности.

Программа предусматривает закупку более 20 тысяч дешевых одноразовых беспилотников, внедрение роевых систем на базе искусственного интеллекта, развитие барражирующих боеприпасов, а также средств борьбы с дронами, включая лазерное и микроволновое оружие.