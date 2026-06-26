После участия режиссера Адольфа Шапиро в мероприятии в Москве жюри театральной премии «Ночь лицедеев» (Spēlmaņu nakts) исключило из списка номинантов самого режиссера и его спектакль «Дон Кихот», поставленный в Новом Рижском театре.

Как сообщил LETA координатор жюри «Ночи лицедеев» Рихард Воробьёв, заседание жюри, на котором определялись номинанты прошлого театрального сезона, состоялось 16 июня, а список претендентов был опубликован 18 июня.

На тот момент жюри не располагало информацией о том, что именно 18 июня в Московском Художественном театре имени Антона Чехова была запланирована встреча с режиссером Адольфом Шапиро, которая в итоге состоялась.

Жюри «Ночи лицедеев» подчеркнуло, что считает невозможным публично отмечать наградами деятелей искусства, принимающих участие в официальных мероприятиях в России.

В связи с этим жюри приняло решение исключить Адольфа Шапиро из числа номинантов в категории «Режиссер года», а спектакль «Дон Кихот» — из категории «Лучший спектакль большой формы».

Впрочем, вернемся от политики к искусству. Рецензию на замечательный спектакль «Дон Кихот» можно прочитать ЗДЕСЬ