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Чем молодые латыши отличаются от рожденных в СССР – психолог 0 370

Наша Латвия
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: школа
ФОТО: BB.LV/AI

Руководитель психологического центра для детей и подростков Нилс Саксс Константиновс в интервью Neatkarīgā описал новое поколение нраждан ЛР.

«Во-первых, они гораздо больше отличаются друг от друга, чем предыдущие поколения. Во-вторых, их жизнь в значительной степени проходит в цифровой среде. Это главное, чего взрослые до сих пор не до конца понимают.

Мы все еще считаем, что интернет – это некое дополнение к реальной жизни. Для многих подростков это не так. Для них цифровая среда – центральная часть жизни. Там есть друзья. Там есть отношения. Там есть конфликты. Там есть развлечения. И часто там есть самоуважение. Это нечто совершенно новое в истории человечества», – делится своими наблюдениями психолог Константиновс.

Он также предложил выдергивать юношество из цифрового болота в реальную жизнь. А именно – Константиновс поддержал запрет мобильников для учащихся:

«Думаю, это совершенно очевидно. Если школа – это место для обучения, то я не вижу никаких причин, почему телефон должен лежать на столе. Молодые люди и так проводят много времени за экранами. Восемь часов в день – это уже не редкость. По крайней мере, школа может стать местом, где они смогут временно отключиться от всего этого».

Обсуждалась в беседе и проблема вейпов – ароматизированных курительных смесей. Часто молодежь употребляет их за компанию, но есть и те, кто воспринимает электронные дымящие устройства как «средства самолечения». «У них есть стресс, тревога, депрессивные чувства или другие трудности, и вещество становится способом, как себя регулировать. Именно эта группа находится под наивысшим риском».

Зависимости впоследствии могут стать гораздо серьезней. «Подростки становятся более закрытыми, – отмечает эксперт. – Они больше времени проводят вне семьи. Многие родители своих детей в рабочий день видят только несколько минут. Поэтому мысль, что родители все заметят, нереалистичная».

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#образование #молодежь #интернет #семья #подростки #психология
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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