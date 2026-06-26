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Чьи истребители сегодня с грохотом летали над Ригой? 0 968

Наша Латвия
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Истребители Gripen.

Истребители Gripen.

В пятницу над Ригой в течение нескольких минут летали истребители Gripen Военно-воздушных сил Венгрии.

Венгерские летчики тренировались перед тем, как принять участие в авиашоу, проходящем в субботу и воскресенье на аэродроме Спилве. Об этом агентству LETA сообщили в Национальных вооруженных силах (НВС).

Как пояснили в НВС, полеты Gripen были тренировочными и служили подготовкой к предстоящему авиашоу. Военные подчеркнули, что поводов для беспокойства у обеспокоенных жителей и гостей Риги нет.

То ли еще будет – в НВС сообщили, что и в воскресенье в Риге, а также в Лиелварде надо готовиться к новым низкие пролетам иностранных истребителей.

Согласно общедоступной информации, 27 и 28 июня на аэродроме Спилве пройдет Балтийское международное авиашоу, которое соберет участников из 12 стран и посетителей как минимум из 35 государств.

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#Рига #авиация #Венгрия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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