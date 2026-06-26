Исследователи разработали новый инструмент, который по активности генов позволяет оценить биологический возраст организма и связан с прогнозом продолжительности жизни. Пока метод остается экспериментальным, однако авторы считают, что в будущем он может помочь в диагностике возрастных заболеваний и персонализированной медицине.

Между биологическим и паспортным возрастом человека нередко существует заметная разница. Люди, родившиеся в один год, могут стареть совершенно разными темпами. Поэтому ученые давно ищут способы точнее оценивать реальное состояние организма. Как пишет Indian Defence Review, новое исследование, опубликованное в журнале Nature, предлагает принципиально иной подход к измерению старения.

До сих пор большинство так называемых «часов старения» основывалось на эпигенетических изменениях — химических модификациях, влияющих на работу генов. Однако такие методы не всегда отличались высокой точностью. Авторы новой работы решили сосредоточиться не на самой ДНК, а на активности генов.

Для создания нового инструмента исследователи проанализировали около 11 тысяч профилей экспрессии генов — транскриптомов — из 25 типов тканей четырех видов млекопитающих: мышей, крыс, макак и людей. Транскриптом отражает, какие гены активны в клетке в конкретный момент, поэтому позволяет судить о ее функциональном состоянии.

Ученые проследили, какие гены активируются или, наоборот, подавляются в процессе старения, а также под влиянием факторов, увеличивающих или сокращающих продолжительность жизни. Сравнение разных видов позволило выявить закономерности, которые, вероятно, являются универсальными для процессов старения.

«Эти часы старения представляют собой потенциально новый способ более детального измерения биологического возраста. Они могут помочь прогнозировать риск заболеваний и смертности, оценивать эффективность лечения и персонализировать медицинскую помощь», — заявил старший автор исследования Вадим Гладышев из Гарвардского университета.

Одним из наиболее важных выводов стало то, что молекулярные признаки старения оказались удивительно схожими в различных типах клеток. Независимо от того, исследовали ли ученые иммунные, стволовые, печеночные или мышечные клетки, они наблюдали одни и те же базовые закономерности. Так, высокая активность генов, отвечающих за деление клеток и восстановление тканей, была связана с более медленным старением, тогда как усиленная работа генов, участвующих в воспалительных процессах и гибели клеток, указывала на ускоренное старение.

По словам ведущего автора исследования Александра Тишковского, выявленные молекулярные сигналы не только отражали биологический возраст, но и оказались связаны с оставшейся продолжительностью жизни человека. Это означает, что новые «генетические часы» могут не только оценивать состояние организма в настоящий момент, но и помогать прогнозировать риски преждевременной смерти.

Впрочем, исследователи подчеркивают, что технология пока находится на стадии научной разработки. Для использования в клинической практике ей предстоит пройти дополнительные проверки и подтвердить свою точность в дальнейших исследованиях.