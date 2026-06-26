Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Соскучились по телефонам-раскладушкам: вот вам новый Commodore 0 171

Техно
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дизайн как бы приглашает вернуться в детство.

Запуск продаж 30 июня покажет, насколько рынок воспримет вполне "взрослую" цену.

На необъятном рынке мобильных гаджетов у некоторых пресыщенных от бесконечных новинок пользователей иногда возникает желание заполучить нечто в стиле «ретро» и одновременно отдохнуть от тягот цифровой жизни.

Некогда известный производитель ПК, возрожденный бренд Commodore, представил телефон-раскладушку Callback 8020 с полузабытым ретро-дизайном. Главная идея разработчиков — убрать все лишнее, вернуть ощущение простоты, помочь отвлечься от повседневной цифровой суеты, оставив только то, что нужно для связи и базовых потребностей.

Callback 8020 возвращает нас в эпоху классики, «родину» телефонов-раскладушек, куда Commodore добавила собственную современную цифровую интерпретацию: мобильник должен перестать быть центром постоянного внимания и стать инструментом, которым пользуются по необходимости.

Дизайн в виде раскладушки возвращает нас к стилистике начала 2000-х. Предлагается несколько цветовых вариантов — белый, серебристый, бежевый, Starlight Edition и Founders Edition с золотыми акцентами.

commodore-callback-8020-DWZI.jpg

Телефон оснащен двумя экранами — наружным, где отображаются время, дата, уровень зарядки и статус подключения, и внутренним 3,25-дюймовым с разрешением 480 × 640. Управление в первую очередь рассчитано на кнопочную клавиатуру, а сенсорный ввод по умолчанию отключен.

Устройство работает на Sailfish OS — Linux-платформе, разработанной финской Jolla. На телефоне можно запускать до 99 % Android-приложений, но при этом блокируются соцсети, веб-браузеры и почта. Телефон работает на процессоре MediaTek Helio G81, с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Здесь также установлены съемный аккумулятор, разъем для наушников (в комплект включены внутриканальные наушники) и камера на 48 МП.

Цена стандартной версии — $500, Starlight Edition обойдется около $550, а Founders Edition — примерно в $640. Предварительные заказы откроются 30 июня 2026 года, а поставки планируются до конца года.

×
Читайте нас также:
#технологии #телефоны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Люди обязаны снижать риск. Иконка видео
Изображение к статье: Плакат, приглашающий на исследование
Изображение к статье: Едет крыша - не спеша. Иконка видео
Изображение к статье: Дата центр

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Байба Браже
Политика
Изображение к статье: Какие продукты летом портятся быстрее всего и как избежать отравления
Люблю!
Изображение к статье: Разыскивается мужчина
ЧП и криминал
Изображение к статье: Южная Корея подготовит полмиллиона операторов дронов к 2029 году
В мире
Изображение к статье: Проверка на дороге
ЧП и криминал
Изображение к статье: Лайнер в Риге
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Байба Браже
Политика
Изображение к статье: Какие продукты летом портятся быстрее всего и как избежать отравления
Люблю!
Изображение к статье: Разыскивается мужчина
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео