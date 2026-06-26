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Учёные призывают ВОЗ признать токсоплазмоз запущенной инфекцией из-за глобального распространения 0 95

Техно
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Учёные призывают ВОЗ признать токсоплазмоз запущенной инфекцией из-за глобального распространения

Международные исследователи предлагают Всемирной организации здравоохранения включить токсоплазмоз в список запущенных тропических заболеваний. По их данным, паразит Toxoplasma gondii заражает миллиарды людей по всему миру и может вызывать серьёзные осложнения, включая поражение глаз и риски для беременных.

Паразит Toxoplasma gondii, распространяющийся через кошачьи экскременты, является одним из самых распространённых в мире. Как сообщает Gizmodo со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases, он способен заражать миллиарды людей и вызывать широкий спектр осложнений.

Учёные утверждают, что токсоплазмоз часто остаётся недооценённой проблемой здравоохранения. По их данным, в США носителями паразита являются около 10% населения, а в отдельных регионах, например в Бразилии, уровень заражения среди бедных слоёв может достигать 80%.

«Мы видим, что, несмотря на прогресс в борьбе с другими запущенными тропическими заболеваниями, токсоплазмоз остаётся без должного внимания», — заявила офтальмолог Университета Флиндерса Джастин Смит.

Toxoplasma gondii — одноклеточный паразит, основным хозяином которого являются кошки. В их организм он попадает через заражённых грызунов. Люди могут инфицироваться при контакте с кошачьими фекалиями, употреблении загрязнённой воды, а также недостаточно термически обработанного мяса.

Опасность для беременных

В большинстве случаев инфекция протекает бессимптомно, однако во время беременности она может представлять серьёзную угрозу. По словам исследователей, паразит способен передаваться плоду, вызывая выкидыши, неврологические нарушения и врождённые проблемы со зрением.

Влияние на зрение и нервную систему

Одним из наиболее серьёзных последствий является поражение глаз. Паразит может вызывать воспаление сетчатки, что в тяжёлых случаях приводит к рубцеванию и необратимой потере зрения.

Некоторые исследования также связывают латентную форму инфекции с изменениями в поведении грызунов и потенциальным влиянием на поведение человека, а также с повышенными рисками ряда заболеваний. Однако эти данные остаются предметом научных дискуссий.

Почему инфекцию хотят признать «запущенной»

Авторы исследования считают, что токсоплазмоз соответствует критериям запущенных тропических заболеваний: он широко распространён, особенно в бедных регионах, поддаётся профилактике, но при этом остаётся недостаточно изученным и слабо контролируемым.

«Официальное признание помогло бы привлечь финансирование для разработки вакцин и новых методов лечения», — отмечают учёные.

На данный момент вакцины против токсоплазмоза не существует, а доступные препараты лишь контролируют течение болезни, не обеспечивая полного излечения.

Профилактика

Исследователи подчёркивают, что владельцам кошек не следует паниковать. Риск заражения можно снизить с помощью базовых мер гигиены: тщательной термической обработки мяса, мытья рук и продуктов, а также осторожного обращения с кошачьими лотками.

Учёные также отмечают, что эффективная борьба с инфекцией требует не только индивидуальной профилактики, но и системных мер — улучшения санитарии, качества воды и доступа к медицинской диагностике.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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