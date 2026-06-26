Глава минюста Эдвардс Смилтенс (Объединенный список) в интервью политтехнологу Юргису Лиепниексу на youtube-канале озвучил весьма интересную мысль о том, почему даже президент Ринкевич очень хотел смены правительства.

По версии Эд.Смилтенса, предыдущее правительство Силини было настолько непопулярным, что если бы оно продолжало работать до выборов, то это бы привело к тотальному разочарованию многих евроатлантически (прозападно) настроенных избирателей. И они бы в итоге... проголосовали бы ногами, то есть вообще бы не пошли на выборы. В свою очередь, как выразился политик, прорусски настроенные избиратели, напротив, активно бы участвовали в выборах и тогда результаты голосования были бы очень непредсказуемыми... Политик надеется, что новое правительство Кулбергса за эти 3-4 месяца сможет вернуть избирателям надежду на позитивные перемены.