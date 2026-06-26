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«А иначе бы на выборы пришли прорусски настроенные избиратели» 1 205

Политика
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Избирательная урна

Избирательная урна

ФОТО: LETA

Министр юстиции изложил свою версию о "пользе" от нового правительства.

Глава минюста Эдвардс Смилтенс (Объединенный список) в интервью политтехнологу Юргису Лиепниексу на youtube-канале озвучил весьма интересную мысль о том, почему даже президент Ринкевич очень хотел смены правительства.

По версии Эд.Смилтенса, предыдущее правительство Силини было настолько непопулярным, что если бы оно продолжало работать до выборов, то это бы привело к тотальному разочарованию многих евроатлантически (прозападно) настроенных избирателей. И они бы в итоге... проголосовали бы ногами, то есть вообще бы не пошли на выборы. В свою очередь, как выразился политик, прорусски настроенные избиратели, напротив, активно бы участвовали в выборах и тогда результаты голосования были бы очень непредсказуемыми... Политик надеется, что новое правительство Кулбергса за эти 3-4 месяца сможет вернуть избирателям надежду на позитивные перемены.

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#выборы #президент #правительство #политика
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Эдуард Эльдаров
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