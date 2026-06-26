27 июня 2026 года вспоминают пророка Елисея или, правильнее Элиша. Это был пророк, который в течение более полувека предостерегал человечество от проблем и совершал много удивительных поступков, в том числе даже оживлял мертвых.

О чем вспоминают в Церкви 27 июня 2026 года

Библейский пророк Элиша, который в русской православной традиции известен как Елисей, был родом из селения Авалмамум, которое находилось близ Иордана.

Он познакомился совсем молодым человеком с пророком Илией и потом был призван им к пророчеству. После чего 65 лет, при шести израильских царях подряд – от Ахаза до Иоаса, пророчествовал. За жизнь свою он не только предрекал разные события, но также совершал огромное количество чудес, лечил больных и даже воскрешал мертвых.

Так, женщина, которая оказала ему гостеприимство, родила, хотя долго не могла это сделать, а потом пророк воскресил ее умершее дитя. Он спасал от гибели застрявшие в пустыне войска, кормил голодающих, делал пригодной ранее непригодную для питья воду и многое-многое другое. Скончался он в глубокой старости в Самарии.

Император Юлиан Отступник так его ненавидел, что велел сжечь его мощи. Но они были чудесным образом спасены. И частица их была перенесена в Александрию.

Смысл праздника

Вспоминается человек, обладавшей многими невероятными умениями, который свою жизнь посвятил помощи людям и предостерегал их от разных бед.

Что можно делать 27 июня 2026 года

— Следует вести себя дружественно и мило, и возможно, что в жизни произойдет какое-то чудо.

— Можно совершать сев поздних культур.

— Хороший день для покупок.

— Отличный день, чтобы крестить ребенка.

Что нельзя делать 27 июня 2026 года

— Лучше не надевать новую одежду или вещи с чужого плеча.

— Нельзя долго валяться в кровати утром.