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Молодая семья бодрит 68-летнего князя Монако 0 101

Lifenews
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Монарх держится молодцом.

Не всем своим детям он имеет право завещать монаршьи регалии.

Князь Альбер II (1958) и княгиня Шарлен вместе с детьми Жаком и Габриэллой появились на террасе королевского дворца, чтобы вместе с подданными отметить день Святого Причастия в Палатинской капелле, находящейся неподалеку. Праздник сопровождался сожжением костра и хороводом в национальных костюмах. Монархи разделили этот момент, наполненный традициями и дружеским общением, с многочисленными жителями Монако и гостями, собравшимися по этому случаю.

Альбер долгое время не имел постоянной спутницы жизни и оставался холост. В июне 2010 года было объявлено о помолвке Альбера с его невестой Шарлен Уиттсток (1978), бывшей пловчихой и школьной учительницей из ЮАР, свадьба с которой состоялась 1 июля 2011 года. 1 июля 2011 года состоялась гражданская церемония заключения брака, а венчание молодожёнов прошло 2 июля 2011 года.

Ныне семью правящего князя Монако Альбера II составляют его супруга княгиня Шарлен и их двое детей — 11-летние близнецы наследный принц Жак и принцесса Габриэлла.

В княжескую семью также входят сестры Альбера II — принцесса Каролина и принцесса Стефания, которые представляют династию Гримальди, правящую страной с 1419 года.

Наследный принц Жак и принцесса Габриэлла — официальные дети и наследники княжеской четы, родившиеся в декабре 2014 года.

Принцесса Каролина Ганноверская — старшая сестра князя, часто выполняющая представительские функции.Принцесса Стефания — младшая сестра князя Альбера, известная своей благотворительной деятельностью. У князя Альбера II также есть двое старших детей от предыдущих отношений (Александр и Жасмин), которые были официально признаны, но согласно законам престолонаследия Монако не имеют никаких прав на трон.

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#свадьба #традиции #монархия #знаменитости #семейные отношения
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