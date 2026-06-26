Популярная певица, славящаяся своим ангельским голосом, в очередной раз доказала, что на пути к личному счастью для нее не существует никаких преград и запретов.

Полина Гагарина снова оказалась в центре грандиозного светского скандала, который обсуждает вся рублевская тусовка. Слухи о переменах в личной жизни хрупкой блондинки ходили давно, но теперь тайное наконец-то стало явным. В кулуарах шептались, что исполнительница рассталась со своим фаворитом — танцором Стасом Миковым, ради которого в свое время разрушила чужой брак. И действительно, место в сердце и постели поп-дивы недолго оставалось вакантным. Новым избранником звезды стал ее собственный концертный директор, брутальный красавец Сергей Сметанин.

Их тайный роман длился больше года. Влюбленные тщательно шифровались, стараясь не давать пищу для сплетен зубастым журналистам и вездесущим папарацци. Однако страсть оказалась сильнее жесткой конспирации. Недавно уличные фотографы застукали парочку в пикантный момент: 39-летняя артистка без стеснения нежно обнимала своего 36-летнего подчиненного прямо посреди улицы. А чуть позже и сама Полина подогрела интерес публики, опубликовав в соцсетях интригующий снимок. На фото певица держит роскошный букет цветов, а на ее стройной ноге покоится крепкая мужская рука с лаконичной подписью: "Моя любовь".

Что же случилось с прежним фаворитом певицы? Как утверждают инсайдеры, бывший любовник Стас Миков остался работать в коллективе Гагариной. Отношения они сохранили дружеские, но сам танцор теперь ищет утешение в весьма странных вещах. Молодой человек с головой ушел в эзотерику, называет себя в сети "телесным терапевтом" и даже "шаманом".

Новый фаворит Полины — мужчина совсем другого склада. Сметанин — статный, бородатый интеллектуал с дипломом престижного лингвистического университета. Он успешно совмещает административную работу с игрой на барабанах в рок-группах. С Гагариной его познакомил сам Константин Меладзе, у которого Сергей ранее трудился директором Веры Брежневой. Сметанин сразу очаровал певицу своей мужественной внешностью и безупречными манерами. Он вежлив, уверен в себе, не лезет на красные дорожки и не пытается пиариться за счет своей звездной пассии.

Однако за этим красивым фасадом скрывается очередная семейная драма. Ради романа с Гагариной Сметанин пошел на серьезные жертвы. Выяснилось, что до встречи с Полиной он был много лет женат на красавице-блондинке Елизавете, которая танцевала в коллективе Сергея Лазарева. Брак трещал по швам из-за жизни на два города, но окончательную точку поставила именно Полина. Узнав грязную правду о связи мужа с суперзвездой, Елизавета не стала терпеть унижения и подала на развод. Свободу Сметанин получил быстро, ведь общих детей у пары не было.

Для Гагариной это далеко не первый случай, когда она уводит мужчин из семьи. До этого певица буквально "умыкнула" танцора Стаса Микова у его законной супруги Оксаны Стратулат. Тогда обманутая жена отказалась устраивать публичный цирк, скромно заметив в блоге, что разговоры о семье — это личное. Похоже, история повторилась с поразительной точностью.

Напомним, сама Гагарина дважды пыталась построить официальное семейное счастье. Ее первый брак с актером Петром Кисловым подарил ей сына Андрея, но распался через три года. Второй союз — со звездным фотографом Дмитрием Исхаковым — казался идеальным. У пары родилась дочь Мия, но пять лет назад и эта сказка закончилась скандальным разводом. Бывшие супруги долго воевали через адвокатов, но ради ребенка смогли заключить перемирие. Сейчас Исхаков — частый гость в загородном доме Полины, где прекрасно ладит с детьми.