От этих звуков можно сойти с ума. Рижане в шоке от произвола, творящегося в родном городе.

Сегодня днем обыкновенный быт рижан разорвалт угрожающие звуки над головой. Что это? Французские истребители полетели сбивать очередные дроны?

Нет, это власти города дали разрешение на проведение авиашоу! Но, вероятно, забыли предупредить об этом рижан? И ведь еще тренировка - основное шоу - завтра!

Вот лишь несколько реакций рижан в соцсетях:

Разве можно над жилыми домами устраивать такие шоу??

Салют запретили, а ЭТО можно? Логика зашкаливает

Какого хрена так низко над жилыми районами. И ни одной предупреждающей заметки на новостных порталах.

Сердце в пятки ушло!

Я в шоке, когда с погодой что-то приходят оповещения,я думала гром ударил в мой дом, а похоже какие-то учения и без предупреждения...

Я думал по всей стране началось!

...Говорят, что жители города достойны того руководства в городе, которое они сами заслужили. Но похоже мэр Риги Виестурсу Клейнбергсу (на фото) удалось пробить дно...

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