В пятницу в Краславском крае задержали перевозчика нелегальных мигрантов, который использовал транспортное средство с дублированным номерным знаком латвийской армии, сообщили в Государственной пограничной охране.

Нарушитель использовал микроавтобус с поддельным государственным номерным знаком, который соответствует номеру настоящего автомобиля латвийской армии.

В Скайстской волости пограничники заметили на дороге микроавтобус марки "Volkswagen", которым управлял гражданин Эстонии, а рядом с ним находился еще один гражданин Эстонии. При проверке микроавтобуса в его салоне были обнаружены 11 человек без действующих проездных документов, виз или видов на жительство, которые ранее незаконно пересекли белорусско-латвийскую границу.

Также было установлено, что номерной знак транспортного средства является поддельным и соответствует номеру настоящего автомобиля латвийской армии.

В отношении граждан Эстонии будет начат уголовный процесс, а незаконное пересечение границы 11 лицами было пресечено.

В этом году за незаконную переправку лиц и/или предоставление им возможности незаконно находиться в Латвии Государственная пограничная охрана возбудила 89 уголовных дел в отношении 77 человек.