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Внимание! Разыскивается потенциально опасный мужчина, сбежавший в пижаме с ул. Твайка 0 306

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Разыскивается мужчина

Государственная полиция просит помощи общественности в поиске самовольно покинувшего Национальный центр психического здоровья мужчины, который может быть агрессивен и опасен.

Рижское Северное управление полиции разыскивает пропавшего без вести Павла Гордеева, 2001 года рождения.

Минувшей ночью в 1:50 мужчина самовольно покинул стационар на улице Твайка, будучи одетым в белую полосатую пижаму, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.

Мужчина может быть агрессивен и опасен.

Государственная полиция призывает всех, кому известно возможное местонахождение изображенного на фото мужчины, сообщить о нем по телефону 112.

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#полиция #поиск #безопасность #угроза
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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