Государственная полиция просит помощи общественности в поиске самовольно покинувшего Национальный центр психического здоровья мужчины, который может быть агрессивен и опасен.

Рижское Северное управление полиции разыскивает пропавшего без вести Павла Гордеева, 2001 года рождения.

Минувшей ночью в 1:50 мужчина самовольно покинул стационар на улице Твайка, будучи одетым в белую полосатую пижаму, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.

Мужчина может быть агрессивен и опасен.

Государственная полиция призывает всех, кому известно возможное местонахождение изображенного на фото мужчины, сообщить о нем по телефону 112.