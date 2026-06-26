Государственная полиция просит помощи общественности в поиске самовольно покинувшего Национальный центр психического здоровья мужчины, который может быть агрессивен и опасен.
Рижское Северное управление полиции разыскивает пропавшего без вести Павла Гордеева, 2001 года рождения.
Минувшей ночью в 1:50 мужчина самовольно покинул стационар на улице Твайка, будучи одетым в белую полосатую пижаму, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.
Мужчина может быть агрессивен и опасен.
Государственная полиция призывает всех, кому известно возможное местонахождение изображенного на фото мужчины, сообщить о нем по телефону 112.
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