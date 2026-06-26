В пятницу утром в Ропажском крае на Рижской объездной дороге из-за разрыва шины грузовика произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла женщина-водитель легкового автомобиля.

В 8:34 в полицию поступила информация о том, что на автодороге "Балтэзерс-Сауриеши" у поворота на Заки произошло лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля "BMW", подтвердили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончалась женщина-водитель "BMW", а водитель грузового транспортного средства передан в руки медиков.

По предварительной информации полиции, у грузового транспортного средства лопнула шина, после чего оно выехало на встречную полосу движения и вызвало столкновение с автомобилем "BMW".