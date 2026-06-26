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Надоело возить отходы в Литву. В Латвии построят мусороперерабатывающий завод 0 254

Наша Латвия
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Отходы
ФОТО: Unsplash

Значительно больший экспорт отходов из Латвии в Литву по сравнению с импортом объясняется тем, что в соседней стране построены современные перерабатывающие предприятия.

Если в Латвии перерабатывают только пластик, то в Литве также бумагу, картон и стекло. Работа трех мусороперерабатывающих заводов - в Клайпеде, Каунасе и Вильнюсе - пока позволяет удерживать плату за обращение с отходами ниже, чем в Латвии. Однако в долгосрочной перспективе эта модель вызывает вопросы: Европейская комиссия уже предупредила Литву о риске невыполнения целевых показателей по переработке мусора.

К 2035 году все страны ЕС, включая Литву, должны перерабатывать 65% бытовых отходов.

Председатель правления ООО "Eco Baltia vide", работающего также в Литве, Янис Айзбалтс отмечает, что литовская система принципиально отличается от латвийской. Собранные отходы принадлежат самоуправлениям, которые устанавливают экологический налог и определяют норматив образования мусора для жителей. При этом объем "нормы" не зависит от того, насколько активно люди сортируют отходы.

В Латвии, напротив, жители могут сами выбирать объем контейнеров и частоту их вывоза, тогда как в Литве эти вопросы решает муниципалитет.

В 2023 году Европейская комиссия предупредила Литву о риске недостижения ближайшей цели - переработки 55% бытовых отходов к 2025 году. Невыполнение требований может привести к санкциям.

По словам Айзбалтса, Латвия занимает более высокие позиции в оценке Еврокомиссии и подобных предупреждений не получала. При этом в Литве уровень сортировки остается низким, и жители не могут требовать установки контейнера возле своего дома.

Ежедневно из Латвии в Литву вывозится около 330 тонн отходов - это не менее 14 грузовиков. В то же время несколько компаний планируют построить мусороперерабатывающий завод и в Латвии. Директор департамента обращения с отходами Государственной службы охраны окружающей среды Атис Трейс считает такой объект необходимым.

По его словам, объем отходов, захораниваемых на полигонах, в последние годы ежегодно сокращается на 10-15%, главным образом благодаря введенной два года назад обязательной сортировке биоотходов. Однако получаемый компост практически негде использовать. Часть технического компоста идет на покрытие мусорных гор на полигонах, но значительная часть в конечном итоге также оказывается на свалке, пишет Latvijas Avīze.

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#Литва #Латвия #экология #Европейская комиссия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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