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Трамп угрожает Латвии и другим странам ЕС жесткими санкциями 0 182

Бизнес
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп
ФОТО: BB.LV/AI

Президент США Дональд Трамп пригрозил европейским странам 100%-ными пошлинами на товары в случае, если они установят налог на цифровые услуги для американских компаний.

Президент США подчеркнул, что эти пошлины будут иметь «приоритет» над любыми ранее заключёнными торговыми соглашениями с соответствующими странами.

«Многие европейские страны обсуждают скорое введение налога на цифровые услуги для американских компаний. Некоторые из этих стран уже близки к принятию такого решения. Пусть это заявление послужит предупреждением: любая страна, которая введёт такой налог, немедленно столкнётся с введением 100-процентных пошлин на любые товары, поставляемые в Соединённые Штаты Америки.

Эти пошлины будут иметь приоритет над любыми торговыми соглашениями с данной страной — независимо от того, вступили ли они в силу, подписаны или нет. Кроме того, если такие страны всё же решат ввести этот налог, 100-процентные пошлины будут введены незамедлительно», — написал Трамп.

Ранее Трамп пригрозил Макрону ввести 100% пошлины на французское вино и шампанское в ответ на налог на цифровые услуги.

Французский налог действует с 2019 года и предусматривает 3% сбор с выручки, полученной во Франции такими корпорациями, как Google, Amazon, Meta, Apple и Alphabet. В прошлом году он принёс французскому бюджету около 70 миллионов долларов.

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#налоги #санкции #Дональд Трамп #торговля #Европа #экономика #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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