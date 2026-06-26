Пятилетку тому назад предполагалось, что закупку почему-то проводит Автотранспортная дирекция (а не «Пассажирский поезд»), а аккумуляторные электрички изначально должны были ездить от Болдераи до Сигулды. Но для этого надо было соорудить контактную сеть до Инчукалнса, которую лет десять тому назад от Земитаны до Юглы демонтировали. Ничего построить не успели Поэтому, чтобы пустить поезд в Болдераю, сейчас проводят электрификацию бывшей Риго-Болдерайской железной дороги, чего ранее не предполагалось.

Участники собрания заверили друг друга, что при реализации проекта будет обеспечен регулярный и систематический надзор. На том и разошлись.

Историю с аккумуляторными электричками затеяли потому, что в Латвии у семи дизель-поездов установлены российские двигатели «Звезда», и запчасти к ним нельзя купить по причине санкций.

В 2020 году был объявлен конкурс на 8 новых дизель-поездов, которые должны были поставить еще в 2023 году. Но сегодня 2026 год, а новых дизель-поездов как не было, так и нет. Европа на них софинансирование не выделяет, так как это не «зелёный курс»… Поэтому дошли до закупки аккумуляторных электричек: на чём-то возить пассажиров надо.

При этом можно вспомнить, что еще 50 лет тому назад в Латвии было 10 аккумуляторных электропоездов, которые сначала курсировали по маршруту Елгава – Огре, а после электрификации елгавского направления использовались на маршрутах Рига – Елгава – Тукумс II и Саулкрасты – Лимбажи. Но потом взамен пустили дизель-поезда, а электрички передали на другую железную дорогу. К настоящему времени их все давно списали. Но в наши дни электрички в Риге уже и не производят.

В конечном итоге 11 декабря был подписан договор со «Шкодой» о поставке к 2029 году 9 аккумуляторных поездов на сумму 89 млн евро. Договор также предусматривает возможность Латвии закупить ещё 7 таких же поездов, если на подобное будут найдены средства.