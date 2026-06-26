Строительство моста, соединяющего Кундзиньсалу с материком, обойдется в 82 миллиона евро – за 863 метра конструкции.

Ваш автор на днях констатировал, что прокладка стратегических коммуникаций близ главного терминала Рижского свободного порта ведется высокими темпами, и, скорее всего, новый путь в гавань откроют осенью, аккурат перед выборами.

Хотели как лучше

Между тем, не все так гладко с комплексом, который возводится на самой Кундзиньсале для нужд Государственной пограничной охраны, Службы государственных доходов и Продовольственно-ветеринарной службы. Хотя только на 2026 год ассигновали 8 418 123 евро.

По данным, опубликованным недавно на портале правовых актов, до конца I квартала 2026 года в финансовом исчислении реализовано только 33% инвестиций в конструкции будущего терминала. В апреле доставлена аппаратура для рентгеновского контроля грузов.

«На публичной части развиваемой территории проведены бетонирование, асфальтирование и мощение парковок, а также ведутся внутренние работы в зданиях. Планируемая новая инфраструктура будет введена в эксплуатацию к концу 2026 года. Начало активной эксплуатации планируется с 1 апреля 2027 после устранения возможных дефектов, оснащения зданий оборудованием и т. д., а также проведения подготовительных работ к началу эксплуатации», – гласит документ, представленный Минфином ЛР.

В неопределенном будущем

Для функционирования терминала потребуется также система управления транспортной очередью, которую должен обеспечить Латвийский центр телевидения и радио. Ответственно за это – Министерство сообщений, однако, как указано в информации, новый инструментарий «предусмотрен в неопределенный период времени в будущем».

Хотя цена вопроса до I квартала 2027 года, всего 235 950 евро с НДС. Плюс 20-25% от этой суммы на поддержание инфраструктуры.

А ведь вопрос – важнейший: в соответствии с правительственным заданием «Об укреплении внешней границы Латвии», контроль грузовиков, выезжающих из таможенной зоны на дороги страны, обязан «превентивно защищать от гибридных нападений, провокаций…».

Ко всему прочему, в новом комплексе по адресу ул. Уриекстес 42B, будет располагаться и подразделение кинологов, а собачки – это животные с особыми надобностями.

Два варианта

При всем этом в правительственных кругах не фигурирует ни малейшего ответа на вопрос – для каких надобностей ведутся столь масштабные инвестиции, на фоне умирающего транзита?

Тут есть два взаимоисключающих варианта:

либо вскоре в Восточной Европе наступят мир и благолепие, санкции отменят и широкой рекой польется транзит;

либо начнется такая борьба за мир, что камня на камне не останется. И тогда терминал потребуется уже для военных грузов.

Но объемы, которые шлет к нам НАТО, таможня не досматривает. Так что можно на ней сэкономить.