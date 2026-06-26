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В Латвии объявлено оранжевое предупреждение. Что надо знать? 4 1222

Наша Латвия
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Солнце атакует

В Латвии на ближайшие дни объявлено предупреждение оранжевого уровня о сильной жаре, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

В субботу днем во многих местах Латвии ожидается сильная жара. Температура воздуха поднимется до +27, +30 градусов. В свою очередь, в воскресенье и понедельник во многих местах страны ожидается очень сильная жара. Воздух прогреется до +31, +35 градусов.

Как указано в предупреждении, жара создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

Во время очень сильной жары риску нарушений здоровья подвергается широкий круг жителей, но особую осторожность следует соблюдать пожилым людям, младенцам, а также представителям других возрастных групп, страдающим хроническими заболеваниями.

В жаркую погоду необходимо употреблять больше жидкости, чем обычно, ночью проветривать помещения, а днем закрывать шторы или жалюзи.

Не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами, следует избегать длительных физических нагрузок, а также выбирать легкую, дышащую и светлую одежду.

В жаркую погоду следует также позаботиться о домашних животных, обеспечив их свежей водой.

Во время очень сильной жары больше людей, чем обычно, предпочитают отдыхать у воды, что повышает потенциальный риск несчастных случаев. Перегревшемуся человеку нельзя резко заходить в холодную воду. Резкая смена температуры может вызвать нарушения сердечного ритма и внезапную смерть.

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#климат #животные #Латвия #безопасность #жара #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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