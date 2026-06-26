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Кто чаще попадает в ДТП: велосипедисты или электросамокатчики? Статистика одного дня 0 42

Наша Латвия
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Аварии на дороге

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали 23 человека, в том числе восемь велосипедистов, двое пешеходов и два водителя электросамокатов, сообщили агентству в Государственной полиции.

За сутки в Латвии было зарегистрировано 136 ДТП, из которых 70 зафиксированы в Рижском регионе. В восьми из этих аварий травмы получили в общей сложности десять человек.

Кроме того, за 24 часа в сфере дорожного движения полиция зафиксировала 502 административных правонарушения, в том числе 192 превышения разрешенной скорости движения и два случая агрессивного вождения, свидетельствуют обобщенные полицией данные.

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#Латвия #ДТП #травмы
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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