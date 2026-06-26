За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали 23 человека, в том числе восемь велосипедистов, двое пешеходов и два водителя электросамокатов, сообщили агентству в Государственной полиции.

За сутки в Латвии было зарегистрировано 136 ДТП, из которых 70 зафиксированы в Рижском регионе. В восьми из этих аварий травмы получили в общей сложности десять человек.

Кроме того, за 24 часа в сфере дорожного движения полиция зафиксировала 502 административных правонарушения, в том числе 192 превышения разрешенной скорости движения и два случая агрессивного вождения, свидетельствуют обобщенные полицией данные.