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Латвийские врачи предупреждают: жара особенно опасна для людей с хроническими заболеваниями 0 109

Наша Латвия
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожилая женщина пьет воду.

В связи с ожидаемой жаркой погодой в выходные Клиническая университетская больница имени Паула Страдыня призывает жителей Латвии соблюдать повышенную осторожность, особенно людям с хроническими заболеваниями.

В предстоящие жаркие выходные Клиническая университетская больница имени Паула Страдыня (PSKUS) призывает жителей уделять особое внимание своему здоровью. Медики рекомендуют пить достаточное количество жидкости, избегать длительного пребывания на солнце и ограничить физические нагрузки в самые жаркие часы дня.

По данным больницы, каждое лето в отделение неотложной помощи поступают десятки пациентов, чьё состояние резко ухудшается из-за жары. Основные причины — перегрев, обезвоживание и обострение хронических заболеваний.

Медики отмечают, что высокая температура создаёт дополнительную нагрузку на организм, поэтому особенно уязвимы дети, пожилые люди, беременные женщины и пациенты с хроническими болезнями сердца, сосудов, лёгких и почек.

Заместитель руководителя центра неотложной медицины PSKUS Виестурс Спалис подчеркнул, что чаще всего в больницу попадают пациенты с тяжёлыми последствиями перегрева. По его словам, обезвоживание и тепловая нагрузка могут вызывать колебания давления, нарушения сердечного ритма и другие осложнения.

Врачи напоминают, что одним из самых эффективных способов профилактики является регулярное употребление жидкости в течение дня. Также рекомендуется избегать пребывания на солнце с 11:00 до 17:00, носить лёгкую светлую одежду и головные уборы, а физическую активность переносить на утро или вечер.

Особое внимание следует уделять пожилым людям и соседям, которые могут не заметить признаков перегрева. В жаркую погоду им рекомендуют чаще поддерживать контакт и следить за их состоянием.

Медики также предупреждают, что нельзя оставлять детей, пожилых людей или животных в закрытых автомобилях даже на короткое время, поскольку температура внутри машины может быстро достичь опасного уровня.

Симптомами перегрева могут быть головная боль, головокружение, слабость, тошнота, учащённое сердцебиение, спутанность сознания или потеря сознания. При их появлении необходимо как можно быстрее переместиться в тень или прохладное помещение, пить воду и при ухудшении состояния вызвать скорую помощь по номеру 113.

В PSKUS подчёркивают, что пациентам с хроническими заболеваниями не следует самостоятельно менять или прекращать приём назначенных лекарств из-за жары — при любых сомнениях необходимо обращаться к врачу.

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#медицина #безопасность #скорая помощь #профилактика #жара #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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