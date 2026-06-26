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Очередной сбой системы. В Латвии образовалась очередь, чтобы посмотреть результаты школьных экзаменов 0 83

Наша Латвия
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Технический сбой

В первый час публикации сертификатов централизованных экзаменов за основную школу возникли технические сбои, которые ответственные лица пытаются устранить, выяснило агентство ЛЕТА в Государственном агентстве развития образования (ГАРО).

ГАРО призывает школьников и родителей не спешить с запросом сертификатов в первый день объявления результатов.

По наблюдениям агентства ЛЕТА, когда в 9:00 была открыта возможность ознакомиться с результатами экзаменов, на портале Latvija.lv образовалась очередь ожидания, в которой приходилось ждать до часа. Позже время ожидания сократилось.

Выпускники основной школы с сегодняшнего дня могут узнать результаты своих централизованных экзаменов как на сайте eksameni.gov.lv, так и на портале Latvija.lv.

При подаче заявления на поступление результаты экзаменов школьников будут доступны средним школам Латвии в отчете, размещенном в Государственной информационной системе образования, и сертификаты сразу не потребуются.

Больше о выпускных экзаменах читайте здесь

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#образование #Латвия #экзамены #школьники
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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