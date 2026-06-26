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Где смотреть результаты школьных экзаменов? 0 80

Наша Латвия
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экзамены в школе

Сегодня с 9:00 выпускники основной школы могут узнать результаты своих централизованных экзаменов на сайте eksameni.gov.lv, сообщили в Государственном агентстве развития образования (ГАРО).

Ознакомиться с результатами экзаменов и сертификатами можно на портале "eksameni.gov.lv", авторизовавшись с помощью учетных данных "E-klase" или "Mykoob". Документы будут доступны на сайте в течение шести месяцев с момента публикации.

Совершеннолетние учащиеся, а также родители несовершеннолетних школьников смогут просмотреть результаты централизованных экзаменов через электронную услугу "Mani dati izglītības reģistros" ("Мои данные в регистрах образования") на портале "Latvija.lv". Получить сертификаты можно будет с помощью электронной услуги "Izglītību apliecinošo dokumentu apskate un saņemšana" ("Просмотр и получение документов об образовании"). Эти возможности будут доступны и учащимся тех учебных заведений, где не используются электронные журналы "E-klase" или "Mykoob".

В отдельных случаях учебные заведения смогут извлечь сертификаты из Государственной информационной системы экзаменов и отправить их учащимся.

ГАРО напоминает, что сертификаты о централизованных экзаменах действительны только в виде электронного документа, заверенного квалифицированной электронной печатью агентства. Распечатывать их не требуется. Кроме того, нет необходимости получать сертификаты сразу после публикации, поскольку при поступлении в латвийские средние и высшие учебные заведения их предоставление не требуется. Результаты экзаменов будут доступны учебным заведениям в Государственной информационной системе образования.

Выдачу сертификатов о среднем образовании планируется начать 3 июля.

Предварительные данные о результатах завершившейся сессии централизованных экзаменов Министерство образования и науки и ГАРО представят на пресс-конференции 8 июля.

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#образование #экзамены #цифровизация
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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