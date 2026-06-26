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Том Круз в свои 63 сыграл самого могущественного человека в мире 0 140

Lifenews
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Звезда Голливуда и мексиканский режиссер Иньярриту.

В новой ленте он будет пытаться доказать, что является спасителем человечества на пороге катастрофы.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures Ukraine в рамках рекламной кампании загадочной сатирической черной комедии "Диггер" (Digger) показала ретроспективный ролик с лучшими ролями исполнителя главной роли в ней Тома Круза, который считается одним из самых влиятельных деятелей современного кино.

В частности, здесь представлены кадры из франшиз "Топ Ган" и "Миссия невыполнима", а также из таких кинохитов, как "Интервью с вампиром", "Дни грома", "Далекая страна", "Человек дождя", "Ванильное небо", "Особое мнение", "С широко закрытыми глазами", "Джерри Магуайр", "На грани будущего", "Гром в тропиках" и многих других.

В конце ролика зрителям показали новые кадры из "Диггера", на которых наконец-то можно немного лучше рассмотреть персонажа Круза – Диггера Рокуэлла. О сюжете картины пока известно немного. По имеющейся информации, в центре сюжета окажется "самый могущественный человек в мире, который будет пытаться доказать, что он – спаситель человечества на пороге катастрофы, которую он сам и вызвал".

Помимо Круза в фильме снялись Сандра Хюллер ("Анатомия падения", "Зона интереса", "Тони Эрдман", "Проект "Аве Мария"), Джон Гудман ("Воспитание Аризоны", "Король Ральф", "Большой Лебовски", "Конг: Остров Черепа"), Джесси Племинс ("Власть пса", "Восстание штатов", "Бугония", сериалы "Фарго", "Любовь и смерть"), Риз Ахмед ("Веном", "Звук металла", "Финикийская схема", "Оператор"), Софи Уайлд ("Говори со мной", "Бюро магических услуг", "Хорошая плохая девочка"), Эмма Д'Арси (сериал "Дом дракона") и другие.

Снял картину мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту ("21 грамм", "Бьютифул", "Бердмен", "Выживший").

При этом полноценный трейлер фильма компания Warner Bros. Pictures обещает показать 13 июля 2026 года.

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#кино #режиссер
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