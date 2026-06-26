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«Нет никакого инсульта»: Сати Спивакова комментирует здоровье 81-летнего супруга 0 90

Lifenews
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: На церемонии награждения званием Героя Труда России. 24 декабря 2025 года.

Точный диагноз близкого человека она решила не раскрывать.

За три месяца до своего 82-летия российский дирижер Владимир Спиваков оказался в больнице. Новость о срочной госпитализации маэстро первым сообщил митрополит Иларион — в своем Telegram‑канале он написал о подозрении на инсульт у Спивакова и попросил молитвенной поддержки для Владимира Теодоровича. Подтверждением его словам стала и отмена ближайшего концерта. 21 июня концерт должен был выступать в Московском международном Доме музыки вместе с актрисой Алисой Фрейндлих и камерным оркестром “Виртуозы Москвы”. Организаторы оперативно объявили о переносе мероприятия: билеты остались действительными, а новая дата будет объявлена позже.

Однако оказалось, что опасения митрополита Илариона относительно здоровья Спивакова несколько преувеличены. Супруга дирижера Сати Спивакова прояснила ситуация, выступив с заявление в личном аккаунте в соцсетях.

"Дорогие друзья, далекие и близкие, благодарю вас за беспокойство и за волнение! У Владимира Теодоровича нет никакого ИНСУЛЬТА, но есть некоторые проблемы со здоровьем. Маэстро сейчас в надежных руках, его обследуют. Врачи уверены, что все будет хорошо. Спасибо за понимание!"

Точный диагноз Сати решила не раскрывать. В комментариях здоворья и сил Спивакову желают поклонники и звездные друзья — Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Александра Урсуляк, Хибла Герзмава, Марк Тишман, Влад Лисовец и многие другие.

Напомним, Владимиру Теодоровичу Спивакову сейчас 81 год. Он по‑прежнему активно участвует в музыкальной жизни страны: возглавляет Национальный филармонический оркестр России и Государственный камерный оркестр “Виртуозы Москвы”, а также является президентом Московского международного Дома музыки.

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#медицина #музыка #telegram #знаменитости #инсульт #здоровье
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