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«А они все идут и идут...» Министр встревожен нашествием мигрантов 1 32

Политика
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Забор вдоль границы с Белоруссией

Забор вдоль границы с Белоруссией

Пограничники нуждаются в поддержке Национальных вооруженных сил и коллег из других стран Балтии.

Глава МВД Янис Домбрава опасается, что пограничники без поддержки других структур просто не справятся с потоком пытающихся проникнуть в Латвию мигрантов из третих стран. Об этом он и сообщил в социальных сетях: "Как темное грозовое облако, они приходят и приходят в сторону нашей страны... А пограничникам удается в приграничной зоне остановить огромное количество иммигрантов, которые сумели преодолеть забор. Только в июне это будут несколько тысяч, которых удалось удержать от въезда в Латвию. Спасибо пограничникам за это!

При этом очевидно, что без дополнительной поддержки со стороны НВС и соседних стран у них не будет возможности поймать всех мигрантов."

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#Латвия #миграция #социальные сети #мигранты
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Эдуард Эльдаров
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