Глава МВД Янис Домбрава опасается, что пограничники без поддержки других структур просто не справятся с потоком пытающихся проникнуть в Латвию мигрантов из третих стран. Об этом он и сообщил в социальных сетях: "Как темное грозовое облако, они приходят и приходят в сторону нашей страны... А пограничникам удается в приграничной зоне остановить огромное количество иммигрантов, которые сумели преодолеть забор. Только в июне это будут несколько тысяч, которых удалось удержать от въезда в Латвию. Спасибо пограничникам за это!

При этом очевидно, что без дополнительной поддержки со стороны НВС и соседних стран у них не будет возможности поймать всех мигрантов."