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Французский истребитель нам в помощь! НАТО пообещало Байбе Браже, что не оставит Латвию в беде 0 17

Политика
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Байба Браже
ФОТО: LETA

Вопросы безопасности и обороны стали главной темой переговоров министра иностранных дел Латвии Байбы Браже с помощниками генерального секретаря НАТО в четверг в Риге.

Переговоры прошли незадолго до саммита НАТО, который запланирован в Турции.

Одним из поводов для проведения встречи именно сейчас стали вторжения дронов в воздушное пространство Латвии. В распространенном еще до начала переговоров Министерством иностранных дел сообщении подчеркивалось, что особое внимание будет уделено усилению поддержки для укрепления возможностей Латвии в области противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками.

На вопрос о том, пересматривает ли альянс уже сейчас свои действия по укреплению безопасности региона с учетом недавних случаев проникновения дронов, представители НАТО ответили, что внимательно следят за действиями России и соответствующим образом адаптируют меры в зависимости от оценки угроз.

Помощник генерального секретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности Скотт Брей отметил, что недавние действия французского истребителя, сбившего иностранный дрон, вторгшийся в воздушное пространство Латвии, являются примером того, что альянс защищает территорию союзников.

"Мы, без сомнения, видим, что Россия является самой прямой и самой ощутимой краткосрочной и долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности. Мы видим это не только по военной активности России и ее военным инвестициям, но и по безрассудным действиям, которые наблюдаем в связи с активностью дронов, главным образом из-за создания помех. Это также представляет угрозу гражданской аэронавигации. Мы очень внимательно следим за ситуацией, чтобы обеспечить полную разведывательную картину", - заявил Брей.

В свою очередь помощник генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Ник Кацарас подчеркнул, что в Латвию прибыла сильная делегация и это свидетельствует о серьезном отношении альянса к ситуации в стране и готовности выслушать ее позицию и потребности в сфере безопасности. Говоря о необходимости увеличения объемов помощи НАТО на восточной границе Латвии, Кацарас подтвердил, что альянс воспринимает этот вопрос со всей серьезностью, пишет портал lsm.lv.

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#НАТО #разведка #Латвия #безопасность #оборона #дроны #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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