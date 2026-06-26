Украина должна стать частью обороны НАТО, заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в программе World Talks телеканала TVP World на полях Конференции по восстановлению Украины, проходящей в польском портовом городе Гданьск.

«Они должны стать частью НАТО», — заявил Кулбергс, назвав украинскую армию одной из сильнейших в мире и наиболее закаленной в условиях современной войны.

По его словам, альянсу необходимо быстрее адаптироваться к урокам войны в Украине, особенно в том, что касается применения беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и эшелонированной системы противовоздушной обороны.

Латвия страдает и-за России

Кулбергс также предупредил, что давление со стороны России негативно отражается на экономиках стран, расположенных на передовой линии противостояния, сдерживая инвестиции и развитие туризма.

По его мнению, государства восточного фланга нуждаются в особой поддержке со стороны Евросоюза, поскольку их значительные расходы на безопасность и оборону способствуют защите всего континента.

Тем самым он поддержал звучащие в Брюсселе призывы к адресной помощи странам, граничащим с Россией.

«Мир через силу»

В интервью TVP World Кулбергс подчеркнул, что напряженность в отношениях между Польшей и Украиной не должна затмевать их общие интересы в сфере безопасности. По его словам, союзникам следует с пониманием и уважением относиться к трудностям, с которыми Киев сталкивается в условиях войны.

По словам Кулбергса, политические разногласия между союзниками не должны отвлекать внимание от главной угрозы, исходящей от Москвы.

«Мир через силу. Это единственный язык, который понимает Россия», — заявил он.

«Только агрессивная Москва выигрывают от того, что мы демонстрируем какую-либо слабость, — заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. — В этом нет ни необходимости, ни времени».