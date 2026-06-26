Фото В. Зеленского
Сегодня состоялся телефонный разговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента Латвии Эдгара Ринкевича.
После разговора два президента сочли необходимым сообщить об этом в соцсетях.
Вот, что написал Эдгар Ринкевич (Латвия):
– Провел хороший телефонный разговор с президентом Зеленским. Мы обсудили реализацию соглашения о военно-техническом сотрудничестве между нашими двумя странами. Я поздравил Украину с началом переговоров о присоединении к ЕС.
А вот мнение Владимира Зеленского (Украина):
– Президент Латвии Ринкевич и я обсудили наше сотрудничество в формате Drone Deal. Президент высоко оценил работу нашей экспертной команды в Латвии. Мы ценим это и всегда готовы помочь нашим друзьям нашим опытом в области обороны и проверенного в бою оборудования.
President of Latvia @edgarsrinkevics and I discussed our cooperation under the Drone Deal format. The President praised the work of our expert team in Latvia. We appreciate that, and we are always ready to help our friends with our expertise in defense and battle-tested… pic.twitter.com/RbknWIm42x— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 26, 2026
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