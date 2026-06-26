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Алло, Владимира можно? Ринкевич созвонился с президентом Украины - о чем говорили? 1 200

Политика
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото В. Зеленского

Фото В. Зеленского

Сегодня состоялся телефонный разговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента Латвии Эдгара Ринкевича.

После разговора два президента сочли необходимым сообщить об этом в соцсетях.

Вот, что написал Эдгар Ринкевич (Латвия):

– Провел хороший телефонный разговор с президентом Зеленским. Мы обсудили реализацию соглашения о военно-техническом сотрудничестве между нашими двумя странами. Я поздравил Украину с началом переговоров о присоединении к ЕС.

А вот мнение Владимира Зеленского (Украина):

– Президент Латвии Ринкевич и я обсудили наше сотрудничество в формате Drone Deal. Президент высоко оценил работу нашей экспертной команды в Латвии. Мы ценим это и всегда готовы помочь нашим друзьям нашим опытом в области обороны и проверенного в бою оборудования.

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#Украина #Латвия #дипломатия #оборона #беспилотники #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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