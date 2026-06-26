Провоенно настроенные «ястребы» призывают президента Владимира Путина покончить с дипломатией при посредничестве США и начать эскалацию в Украине в ответ на череду болезненных ударов ВСУ по России, пишет Reuters.

По мнению «ястребов», как отмечает агентство, Вашингтон нарушил свое обещание добиться окончания войны на выгодных Кремлю условиях. Призывы к жестким шагам — не новы, подчеркивает Reuters: провоенные голоса и раньше требовали провести новую мобилизацию, начать бить по европейским военным заводам и даже использовать тактическое ядерное оружие.

Но эти требования, как пишет Reuters, вновь усилились и обострились после серии дальнобойных ударов украинских военных, которые затронули Крым и Москву, вызвав в стране сильнейший бензиновый кризис и вынудив крымские власти объявить на полуострове режим ЧС в разгар туристического сезона

«Что еще должно случиться, прежде чем мы начнем воевать по-настоящему? Война означает победу любой ценой. <…> Почему мы не используем ядерное оружие, которое наши предки разработали и копили <…> именно для этой цели?» — возмущался на прошлой неделе владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев после того, как беспилотники поразили Московский НПЗ.

Близкие к Кремлю источники Reuters рассказали, что Путин может спокойно воспринимать такую риторику: Москва все еще хочет сохранить дверь открытой для возможного дипломатического решения.

Пока Кремль не соглашается на призывы ястребов о выходе из переговоров, хотя высокопоставленные чиновники констатируют их фиаско и обвиняют США в нарушении договоренностей, якобы заключенных Путиным и Дональдом Трампом на Аляске.

Среди них — глава МИД Сергей Лавров, который не исключил, что Анкоридж был «задуман, чтобы выиграть время для довооружения» Украины. В ответ госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на Аляске никаких договоренностей с Путиным заключено не было. Было лишь предложение, но соглашения достигнуто не было», — заявил он.

Украина тем временем усиливает удары: по подсчетам WSJ, российскую территорию и оккупированный Крым атаковали 8,8 тысячи беспилотников — вдвое больше, чем январе, и почти вчетверо больше, чем в том же месяце прошлого года. А в июне число подтвержденных дальнобойных ударов достигло рекордных 32, согласно подсчетам Janes.

Помимо атак на нефтезаводы, в результате которых нефтепереработка в России обвалилась до 20-летних минимумов, с угрозой изоляции столкнулся Крым, где помимо нехватки бензина местные жители жалуются на исчезновение базовых товаров — от соли до подсолнечного масла.

Россия мало что может сделать в противовес попыткам изолировать Крым, отмечает военный эксперт Руслан Пухов: «Украина значительно ослабила систему противовоздушной обороны российских вооруженных сил в Крыму, после чего начала систематические атаки на уязвимые точки — логистику, топливо, энергетику», приводит факты The Moscow Times.