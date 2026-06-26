Европейская комиссия предложила прекратить предоставление статуса временной защиты украинским мужчинам призывного возраста, одновременно продлив его для других граждан Украины после 2027 года.

Европейская комиссия (ЕК) в пятницу предложила прекратить предоставление временной защиты украинским мужчинам призывного возраста, которые недавно прибыли в ЕС. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам миграции Магнус Бруннер.

По его словам, инициатива касается лиц, которым украинским законодательством запрещен выезд из страны из-за обязанностей по военной службе.

«Наше предложение предусматривает, что временная защита не должна предоставляться недавно прибывшим лицам, которым в соответствии с украинским законодательством запрещено покидать страну по причинам воинской обязанности», — отметил Бруннер.

Он добавил, что данные меры разработаны с учетом просьб украинской стороны и «изменяющихся потребностей обороны Украины».

При этом Европейская комиссия предлагает продлить режим временной защиты для других категорий украинских граждан после 2027 года.

Сейчас украинские беженцы в ЕС находятся под действием директивы о временной защите, которая предоставляет им право на проживание без прохождения индивидуальной процедуры предоставления убежища. По данным ЕК, в странах Европейского союза проживает около 4,4 млн граждан Украины.