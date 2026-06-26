В Риге зафиксировано снижение числа людей, зарегистрированных в очереди на социальное жильё и помощь в аренде квартир. За полгода показатель уменьшился с 1507 до 1389 заявителей.

На 1 января в реестрах было зарегистрировано 1507 человек или семей, тогда как к 1 июня их число снизилось на 118 и составило 1389.

Сокращение наблюдается в нескольких основных категориях очереди. Так, число претендентов на социальное жильё или аренду снизилось с 748 до 719. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшилось с 417 до 383.

Наиболее заметное снижение — на 23% — зафиксировано среди малообеспеченных многодетных семей. Их число сократилось со 138 до 106.

Председатель комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы Элина Трейя отметила, что пересмотр распределения жилья позволил повысить эффективность использования муниципального фонда.

По её словам, более рациональное распределение позволяет передавать крупные квартиры многодетным семьям, а жильё меньшей площади — одиноким или малым домохозяйствам.

Также отмечается рост числа заявок на обмен муниципального жилья: показатель увеличился с 48 до 55. Власти считают это признаком более осознанного подхода к использованию жилищной поддержки.

Сокращение очереди частично связано и с реализацией проектов, финансируемых ЕС, по развитию муниципального жилищного фонда. В рамках одного из проектов в Риге отремонтируют 210 квартир, а в следующем этапе программы к 2027 году планируется обновить ещё 203 жилых помещения.