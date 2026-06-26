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В Латвии за несколько дней утонул уже второй ребёнок 1 208

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Человек тонет

В Латвии за последние дни зафиксирован уже второй случай гибели ребёнка на воде. В карьере в Гробиньской волости утонул 16-летний подросток.

В Латвии за последние дни произошла ещё одна трагедия на воде — в карьере в Гробиньской волости погиб 16-летний подросток. Об этом сообщает агентство LETA.

По данным Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), сообщение о тонущем человеке поступило в четверг незадолго до 14:00.

К моменту прибытия спасателей человек уже не был виден на поверхности воды. Водолазы обследовали водоём, а также использовали спасательное оборудование и дрон для поиска с воздуха. Позже тело подростка было обнаружено и поднято на берег.

По данным службы, с начала купального сезона с 15 мая из водоёмов в стране уже извлечены 16 погибших. Половина этих случаев пришлась на праздничные выходные. Ранее сообщалось о гибели мальчика 2011 года рождения в реке Гауя в Валмиере, а также о подростке 2007 года рождения, утонувшем в пруду в Грундзальской волости Смильтенского края.

Спасатели предупреждают, что в условиях жаркой погоды риск происшествий на воде значительно возрастает. Среди основных причин трагедий — переоценка собственных сил, попытки переплыть водоёмы, купание в незнакомых местах или в состоянии алкогольного опьянения.

VUGD призывает выбирать только оборудованные места для купания, не оставлять детей без присмотра и соблюдать осторожность у воды.

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#Латвия #трагедия #безопасность #спасатели #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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