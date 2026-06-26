Скоро зрители увидят приключенческий экшн “Сокровища скифов”, главной звездой которого стала Линда Лапиньш. Актриса, примерившая на экране образ русской Лары Крофт, приехала на “Пилот” впервые и со сцены Линда призналась, что съемки “Сокровищ”, проходившие в абхазских пещерах, были не из легких:

"Во время сцен мы отбивались от летучих мышей, дышали умопомрачительным сероводородом…"

На этот раз продюсеры решили не нагружать ее сложными трюками, как это было в проекте "ГДР".

-Там моя героиня погибала, сбрасываясь с четвертого этажа. Это было 4 или 5 утра, конец смены, было трудно настраивать камеру, поэтому я решила все сделать сама. Конечно, со страховкой, с матами. Но этаж был четвертый. И я это сделала, - вспомнила Лапиньш, заверив, что “Сокровища скифов” будут не менее увлекательными.

Линда Вадимовна Лапиньш (1988) – российская киноактриса, звезда сериалов «Игра на выживание», «Мастер», «Бывшие», «Полицейский с Рублевки в Бескудниково», «Преступление» и «Коса». У актрисы пбалтийские корни. Ее мама, Илона Навинскайте, родом из Литвы, а отец, Вадим Лапиньш – из Латвии. Сейчас они в разводе, мама актрисы живет в Екатеринбурге, а отец переехал в Ригу. Семья Линды часто меняла место жительства: около шести лет девочка с родителями прожила в Арабских Эмиратах, год в Испании, полгода во Франции, пока семья окончательно не обосновалась в России.

Фамилия Линды должна была звучать по-другому – Лапиня, так как латвийская фамилия Лапиньш – мужской вариант. Поскольку паспорт девушка получала в России, регистратор, не вникая в сложности образования латвийских фамилий, записала Линду по отцу. Но, как вспоминала актриса, «родители на этот счет не парились, так что теперь в мире есть женщина с мужской фамилией».