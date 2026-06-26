Volkswagen планирует уволить до 100 тысяч сотрудников по всему миру и закрыть четыре завода в стране, сообщил журнал Manager Magazin. Это вдвое больше, чем предусматривал ранее объявленный план VW по реструктуризации.

Руководство Volkswagen также обсуждает изменение структуры бизнеса. По данным журнала, основной бренд VW и подразделение по выпуску комплектующих могут выделить в отдельные компании. Официальный представитель Volkswagen в ответ на запрос агентства dpa подтвердил разработку плана реструктуризации, но отказался комментировать конкретные меры, - сообщает Deutsche Welle.

Окончательное решение остается за наблюдательным советом Volkswagen, который должен 9 июля обсудить предложения правления.