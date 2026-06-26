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Военный в обращении к Путину: Солдат пытают, будет мятеж 0 216

В мире
Дата публикации: 26.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владимир Путин
ФОТО: Thought Co

Ролик с обращением к президенту РФ, записанный бывшим военным из Воронежской области, набрал миллионы просмотров. Мужчина утверждает, что хочет рассказать Путину "правду", и требует встречи.

Бывший командир отделения разведки в добровольческом батальоне имени Судоплатова Александр Лунин (Пустовалов) записал обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловался на пытки в армии и заявил, что, если ему не дадут возможность пообщаться к главой государства в прямом эфире, может произойти военный мятеж. Этот ролик, как передает онлайн-издание "Агентство. Новости" и телеканал "Дождь" в четверг, 25 июня, набрал несколько миллионов просмотров.

По словам Лунина, российские военные подвергаются пыткам и насилию со стороны командиров за отказ выполнять "тупые самоубийственные приказы" и "отдавать свои финансовые средства". "Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля", - заявляет он, обращаясь к Путину.

В другом ролике военный говорит, что хочет встретиться с Путиным в Кремле, чтобы рассказать ему "настоящую правду, которую не расскажет ему ни один из чиновников", а именно: "о произволе, который устраивают местные царьки, местные чиновники в отношении как ветеранов СВО (войны России против Украины. - Ред.), так и обычных граждан".

Сообщения о положении военных

"Агентство" пишет, что его сотрудникам удалось дозвониться до Лунина. В беседе с журналистами тот рассказал, что ведет собственный канал (на разных платформах) и получает от знакомых с фронта сообщения и видео о положении военных. "Мне отправляют очень много сообщений, видеосообщений. Я даже боюсь их выкладывать, потому что там страшные кадры", - цитирует его онлайн-издание. По словам Лунина, он решил обратиться к Путину, "чтобы ему показать лично, чтобы с ним поговорить лично".

Мужчина рассказывает, что 24 июня в селе Лизиновка в Воронежской области с ним встретились трое мужчин: "Один - с Минобороны, второй - с МВД. И третий тоже с какой-то службы, но она относится к Минобороне". Как утверждает Лунин, они потребовали записать видео, донести до президента, "что будет полный трэш у нас, если дальше так продолжится…", рассказывает "Немецкая волна".

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#Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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