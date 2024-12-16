"Сообщение о том, что число новорожденных на территории Латвии за один месяц оказалось ниже тысячи, является последним предупреждением для нынешних людей среднего возраста задуматься о своей старости без детей, способных помочь, и без пенсий", - пишет NRA.LV .

"В последнем демографическом обзоре Центрального статистического управления указано, что в октябре родилось 994 ребенка. Таким образом, был наглядно преодолен порог, ниже которого невозможно будет поддерживать ни пенсионную систему, ни в целом государство Латвия, когда нынешних работающих людей придется заменить новорожденным поколением. Этот год Латвия начала с 24 219 человек в возрасте 45 лет и 14 490 новорожденных прошлого года в возрасте до одного года. Год завершится примерно с 24 482 людьми, которым исполнилось 45 лет в этом году, и всего лишь около 13 тысячами младенцев до года. В ближайшие годы будет преодолен еще один порог — 10 тысяч новорожденных в год. Тогда менее 10 тысяч новорожденных придется заменить 27 934 нынешних сорокалетних. Замена поколений работающих здесь упрощена с учетом того, что большинство начнет работать в возрасте 20 лет и завершит трудовую деятельность в 65 лет. Предполагается, что численное соотношение поколений существенно не изменится ни из-за смертности, ни из-за эмиграции".

"Избегание правительством даже упоминаний о будущем страны предупреждает, что следующему поколению пенсионеров предстоят очень тяжелые времена. Это, в свою очередь, заставляет задуматься о рождении детей с той точки зрения, что государство попытается выжать из этих детей слишком много, чтобы хоть как-то поддерживать жизнь пожилых людей без детей. Таким образом, стоит подумать либо о том, чтобы не заводить детей, либо о своевременной эвакуации из Латвии".

"Спасибо правительству за то, что оно не рассказывает сказки о будущем. Когда оно наступит, люди не смогут жаловаться на то, что их старость без детей, способных помочь, и без пенсий оказалась неожиданной и непонятной".