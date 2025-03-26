В поезде VIVI обнаружен клоп. Пассажир в гневе

На платформе социальных сетей «X» можно прочитать о неприятной ситуации, в которую попала пассажирка одного из поездов «Виви». Во время поездки она заметила в салоне вагона клопа. Запись вызвала вопросы о мерах по обеспечению чистоты и дезинфекции в поездах.
LA.LV публикует пост пострадавшего пассажира Маргиты Дейчмене, которая достаточно резко и грубо возмущается ситуацией!
«Ну вот! Я только что извлек из своего желудка напитавшегося кровью клопа в новом поезде! Поезда меняются, а свиньи, которые на них ездят, остаются прежними!
Я обдумываю идею устроить костер на заднем дворе моего дома, чтобы сжечь все, что у меня есть у собой и на мне! Если они попадут в дом, съеду нафиг!»
Nu smalki! Tikko jaunajā vilcienā no sava vēdera nocēlu asinis piesūkušos blakti! Vilcieni mainās, cūkas, kas ar to brauc, paliek vecās!— Margita Deičmane (@toadbeauty) March 18, 2025
Apsveru domu mājas pagalmā sarīkot sārtu sadedzināt visu, kas man ir līdzi un mugurā! Ja ieviesīsies mājās, nokurināšu nafig! 🤮🤮🤮🤮🤮
Чтобы узнать, как обеспечивается гигиена в поездах, LA.LV связался с «Vivi» и публикует разъяснения представителей компании по поводу работ по уборке.
«Очистка различных поверхностей вагонов поездов производится регулярно — в соответствии с графиком технического обслуживания и ремонта поездов АО «Pasažieru vilciens» и процедурами очистки подвижного состава. Работы проводятся в соответствии со стандартами обслуживания в отрасли и общепринятыми санитарно-гигиеническими требованиями.
Химчистка, или сбор бытовых отходов и мусора в поездах, происходит каждый день. Чтобы предотвратить подъем пыли, на пол распыляется вода. Подметаются не только полы, но и твердые поверхности, используемые пассажирами, например, складные столики.
Также опорожняются мусорные баки, убираются туалеты и наполняются контейнеры для средств гигиены. При необходимости несанкционированные потертости на поверхностях салона вагона очищаются специальными средствами», — сообщает Айя Бабре, менеджер по маркетингу компании Vivi.
Что касается влажной уборки, то «в дизель-поездах уборка производится не реже одного раза в четыре дня, в электропоездах — не реже одного раза в десятый день. Эта работа включает в себя уборку всех поверхностей в салоне вагона (пылесосом, щетками, салфетками из микрофибры, жидкостями и т. д.) — полов, ступеней, регистров, ручек, стен, полок, окон, стыков вагонов и т. д., в том числе пылесосом сидений, удаление загрязнений влажными средствами. Каждая влажная уборка проводится с использованием дезинфицирующих средств».
Сиденья поездов очищаются химическими средствами раз в полгода.
Что касается насекомых, представитель Vivi рассказал, что дезинсекция поездов проводится дважды в год — весной и осенью. «Вызываются профессиональные дезинфекторы».
Айя Бабре отмечает: «При необходимости проводятся внеочередные работы по очистке, дезинфекции или дезинсекции подвижного состава, если получена информация, например, от бригады поезда, о такой необходимости».
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