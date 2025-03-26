В поезде VIVI обнаружен клоп. Пассажир в гневе

На платформе социальных сетей «X» можно прочитать о неприятной ситуации, в которую попала пассажирка одного из поездов «Виви». Во время поездки она заметила в салоне вагона клопа. Запись вызвала вопросы о мерах по обеспечению чистоты и дезинфекции в поездах.

LA.LV публикует пост пострадавшего пассажира Маргиты Дейчмене, которая достаточно резко и грубо возмущается ситуацией!

«Ну вот! Я только что извлек из своего желудка напитавшегося кровью клопа в новом поезде! Поезда меняются, а свиньи, которые на них ездят, остаются прежними!

Я обдумываю идею устроить костер на заднем дворе моего дома, чтобы сжечь все, что у меня есть у собой и на мне! Если они попадут в дом, съеду нафиг!»

Nu smalki! Tikko jaunajā vilcienā no sava vēdera nocēlu asinis piesūkušos blakti! Vilcieni mainās, cūkas, kas ar to brauc, paliek vecās!

Apsveru domu mājas pagalmā sarīkot sārtu sadedzināt visu, kas man ir līdzi un mugurā! Ja ieviesīsies mājās, nokurināšu nafig! 🤮🤮🤮🤮🤮 — Margita Deičmane (@toadbeauty) March 18, 2025

Чтобы узнать, как обеспечивается гигиена в поездах, LA.LV связался с «Vivi» и публикует разъяснения представителей компании по поводу работ по уборке.

«Очистка различных поверхностей вагонов поездов производится регулярно — в соответствии с графиком технического обслуживания и ремонта поездов АО «Pasažieru vilciens» и процедурами очистки подвижного состава. Работы проводятся в соответствии со стандартами обслуживания в отрасли и общепринятыми санитарно-гигиеническими требованиями.

Химчистка, или сбор бытовых отходов и мусора в поездах, происходит каждый день. Чтобы предотвратить подъем пыли, на пол распыляется вода. Подметаются не только полы, но и твердые поверхности, используемые пассажирами, например, складные столики.

Также опорожняются мусорные баки, убираются туалеты и наполняются контейнеры для средств гигиены. При необходимости несанкционированные потертости на поверхностях салона вагона очищаются специальными средствами», — сообщает Айя Бабре, менеджер по маркетингу компании Vivi.

Что касается влажной уборки, то «в дизель-поездах уборка производится не реже одного раза в четыре дня, в электропоездах — не реже одного раза в десятый день. Эта работа включает в себя уборку всех поверхностей в салоне вагона (пылесосом, щетками, салфетками из микрофибры, жидкостями и т. д.) — полов, ступеней, регистров, ручек, стен, полок, окон, стыков вагонов и т. д., в том числе пылесосом сидений, удаление загрязнений влажными средствами. Каждая влажная уборка проводится с использованием дезинфицирующих средств».

Сиденья поездов очищаются химическими средствами раз в полгода.

Что касается насекомых, представитель Vivi рассказал, что дезинсекция поездов проводится дважды в год — весной и осенью. «Вызываются профессиональные дезинфекторы».

Айя Бабре отмечает: «При необходимости проводятся внеочередные работы по очистке, дезинфекции или дезинсекции подвижного состава, если получена информация, например, от бригады поезда, о такой необходимости».