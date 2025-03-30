В Украине ждут наступления армии РФ по всей линии фронта

Украинские военные и правительственные аналитики ожидают нового наступления российских войск. По информации "Радио Свобода", об этом сообщает Associated Press .

По словам собеседников агентства, в ближайшие месяцы Кремль планирует начать наступление по всей линии фронта протяженностью 1000 километров.

На саммите в Париже 27 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке российского наступления в Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Он обвинил Россию в затягивании переговоров, "чтобы выиграть время, а затем попытаться захватить больше территорий". С этой оценкой согласились два дипломатических представителя G7 в Киеве, сообщает AP.

Мнение о том, что Россия, вероятно, намеренно затягивает подписание соглашения о прекращении огня с Украиной, выразил ранее президент США Дональд Трамп.